En Puebla, llaman a evitar crecimiento desordenado en pequeñas plazas comerciales, sin planeación

Puebla, Pue. En Pu ebla y su zona conurbada tiene que cuidarse la apertura de pequeñas plazas comerciales para que no haya una saturación como hay en la periferia, donde solo el 60% de locales están ocupados.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Puebla, Julio Javier Préstamo Abrego. Consideró importante que los desarrolladores mantengan una planeación para que no exista la vacancia de espacios actual en los complejos que tienen más de una década.

Indicó que en su momento se dio un boom de invertir en pequeñas plazas, con el propósito de ofrecer a quienes iniciarían un negocio, lo hicieran en espacios con mejores servicios y ubicación, en lugar de irse a locales habilitados en casas.

Mencionó que en su momento era positivo para un emprender rentar locales propios, pero, por la renta que pagaban no recibían los servicios completos como es agua, principalmente.

En este tenor, los desarrolladores vieron oportunidades de adquirir predios en esquinas de calles para hacer pequeñas plazas, cuyas rentas oscilaban entre 7,000 y 10,000 pesos al mes; sin embargo, se empezó a construir sin un orden, lo cual generaba una alta vacancia.

Préstamo Abrego dijo que los constructores empezaron a ver que el crecimiento desordenado trajo mermas en los ingresos, por lo cual ahora realizan un estudio de mercado.

Y es que en cada plaza comercial pequeña se invierten entre 7 y 10 millones de pesos sin contar lo que cueste el terreno que generalmente oscila entre 2 y 3.5 millones de pesos.

“Hay plazas comerciales que tienen de 10 a 30 locales y que están con baja ocupación a consecuencia de una mala planeación en su ubicación, por lo que desarrolladores no están viendo el retorno de su inversión”, puntualizó.

Municipios vecinos

Esos inmuebles se encuentran en la ciudad y los municipios vecinos de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Coronango.

Sin embargo, el dirigente de la AMPI destacó que ahora con la correcta ubicación de pequeñas plazas comerciales

se han convertido en espacios idóneos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), porque hay más posibilidades de ventas y las rentas son acordes a las actividades de los locatarios.

Comentó que en promedio las rentas oscilan en 10,000 pesos, aunque aumentan conforme al tamaño del espacio y donde está ubicado el complejo.

Consideró que, desde el 2023, la vacancia de locales en plazas comerciales va a la baja, porque emprendedores a través de sociedades están abriendo negocios enfocados a comida, ropa y tecnología.