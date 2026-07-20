Marvel desata la locura con el primer tráiler de "Avengers: Doomsday"; vuelve Chris Evans y nace Doctor Doom

Marvel Studios dio el primer vistazo oficial a Avengers: Doomsday, la película que marcará el inicio del desenlace de la Saga del Multiverso. El esperado tráiler confirmó el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, mostró por primera vez a Robert Downey Jr. convertido en Doctor Doom y reunió en pantalla a Avengers, X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Thunderbolts y al mexicano Tenoch Huerta como Namor.

Con poco más de dos minutos de duración, el avance deja claro que la nueva entrega será uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), al reunir héroes y personajes de distintas franquicias para enfrentar una amenaza capaz de poner en riesgo la existencia de múltiples universos.

Robert Downey Jr. debuta como Doctor Doom

Uno de los momentos más esperados del tráiler es la aparición de Victor Von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien regresa al MCU después de más de una década dando vida a Tony Stark/Iron Man.

El avance muestra por primera vez al icónico villano con su armadura y revela parte de su discurso, en el que habla de una decisión imposible mientras prepara un conflicto de dimensiones multiversales.

Chris Evans regresa como Steve Rogers

La sorpresa más comentada del avance llega en sus escenas finales, cuando Chris Evans reaparece como Steve Rogers, personaje del que se despidió en Avengers: Endgame.

Además de confirmar su regreso, el tráiler muestra nuevamente la conexión del Capitán América con el Mjolnir, uno de los momentos más recordados por los seguidores de la franquicia, dejando abiertas numerosas interrogantes sobre el papel que desempeñará en la historia del multiverso.

Avengers, X-Men, Fantastic Four y Thunderbolts unen fuerzas

Más allá de Doctor Doom, el adelanto confirma un reparto sin precedentes dentro del MCU. Con esta reunión, Marvel apuesta por integrar distintas generaciones y universos de sus personajes en una sola historia, ampliando el alcance de la narrativa multiversal iniciada tras Avengers: Endgame.

Los Cuatro Fantásticos : Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach).

Los Thunderbolts .

. Namor , interpretado nuevamente por el mexicano Tenoch Huerta.

, interpretado nuevamente por el mexicano Tenoch Huerta. Black Panther, Shang-Chi y Loki.

Shang-Chi y Loki. Los X-Men: incluidos Profesor X, Magneto, Cyclops, Mystique, Beast, Nightcrawler y Gambit.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La historia de Avengers: Doomsday girará en torno a una incursión, fenómeno que provoca la colisión entre distintos universos y amenaza con destruir toda la realidad. La sinopsis oficial adelantó que héroes provenientes de tres universos diferentes deberán unir fuerzas para enfrentar una amenaza existencial sin precedentes.

La película llegará a los cines de México el 17 de diciembre de 2026. El proyecto estará dirigido nuevamente por Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, mientras que el guion corre a cargo de Stephen McFeely. Tras su estreno, la historia continuará con Avengers: Secret Wars, programada para 2027, con la que Marvel planea cerrar la actual Saga del Multiverso.