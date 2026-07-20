Caso Luis de la Fuente, DT de España: el desempleo no define el éxito de tu carrera

“Mi vida no ha sido fácil”, dice Luis de la Fuente, quién hace 15 años estaba desempleado y hoy es el Director Técnico (DT) de la Selección de España, campeona del Mundial FIFA 2026.

De la Fuente, de 65 años, fue despedido en 2011 como DT del Alavés (segunda división) y pasó 18 meses sin trabajo, leyendo el periódico en un bar de su barrio, día a día.

"Llevaba más de un año sin equipo, en el paro (desempleo), y varios meses sin cobrar. Era un momento muy difícil: tenía mujer e hijos, necesitaba tener ingresos, pero a la vez también ansiaba volver al futbol, estar activo”, narra en su autobiografía La vida se entrena cada día, publicada en mayo pasado.

El seleccionador —con su lectura diaria del periódico en el mismo sitio— siguió una de las recomendaciones de los especialistas: darle estructura al día, una rutina. "Todas las mañanas igual: la misma ducha, el mismo periódico, el mismo desayuno".

“Ayuda mucho darle estructura al día, porque el trabajo nos organizaba el tiempo y al perderlo aparece el vacío; armar una rutina y tratar la búsqueda como un proyecto con horarios y límites —no como una obsesión de veinticuatro horas— protege la energía.”, sostiene Yunue Cárdenas, CEO de Menthalising.

¿Qué hizo Luis de la Fuente, DT de España, cuando estuvo desempleado?

El desempleo no lo detuvo ni tener 50 años y con una trayectoria como futbolista y DT en categorías inferiores de la Liga Española tomó la oportunidad cuando se le presentó.

“Un día encontré un anuncio en el periódico en el que la Federación Española buscaba entrenadores para las categorías inferiores y se me encendió la luz ”, escribe de la Fuente sobre este detalle con el que inició su camino a alzar la Copa Mundial con “la absoluta”.

Importancia de los contactos para conseguir entrevistas de trabajo

De la Fuente, como suelen recomendar reclutadores, hizo las llamadas con quienes conocían su trayectoría como futbolista y como entrenador.

“Voy a llamar a Iñaki Sáez”, exfutbolista y a quien define como su mentor y “padre futbolístico”, comenta de la Fuente. "Era alguien clave en mi vida deportiva".

La estrategia más exitosa en una etapa de desempleo es no aislarse y retomar conversaciones con quienes se ha trabajado, explica Guillermo Melin, asesor en liderazgo y transformación en The Apex Manifesto CG.

“Reduce enormemente la ansiedad de tocar puertas completamente desconocidas”, agrega Melin.

Sáez le pidió su CV, lo llamaron a entrevistas y el 1 de mayo de 2013 dejó el desempleo y el bar donde leía el periódico y pensaba su siguiente paso para firmar un contrato de tres meses como seleccionador en las categorías inferiores de la Federación de Futbol Española.

De la Fuente tenía trayectoria: como jugador en el Athletic de Bilbao ganó dos Ligas (1983 y 1984), una Copa del Rey y una Supercopa de España. Se apoyó en ella.

“Cuando no tienes trabajo, lo primero que debes entender es que no estás empezando desde cero. A lo largo de tu carrera has construido experiencia, resultados y relaciones. Es momento de apoyarte en ellas”, recuerda Guillermo Melin.

De la Fuente admite que no sabía si encajaba en el puesto, pero día a día descubrió qué tenía que hacer y supo que ser seleccionador y la Federación de Futbol Española era su sitio.

“Hacía lo que me gustaba, había encontrado mi lugar”, asegura en su autobiografía.

Los 18 meses de desempleo habían quedado en el pasado. En la Federación pasó casi una década dirigiendo a las selecciones menores y en 2021 llevó a la Roja sub-21 a colgarse la plata olímpica.

Esto le dio mayor exposición profesional y mediática. El siguiente paso llegó en diciembre de 2022: se anunció que tomaba la dirección técnica de la Selección de España.

“Mi vida no ha sido fácil, pero he sido un privilegiado”, asegura Luis de la Fuente al recordar que ha hecho lo que ha querido hacer en su vida profesional con el apoyo de su familia, amigos y mentores.

“He llegado hasta aquí poco a poco, paso a paso, porque si hay algo que he aprendido con los años es que la vida se entrena cada día”, remata de la Fuente en el final de su autobiografía.