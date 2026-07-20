PLAN ORIENTE: Conoce ruta del Trolebús que gobiernos de Claudia y Delfina construirán en Ixtapaluca

El nuevo Trolebús Ixtapaluca recorrerá 10.1 kilómetros entre Ixtapaluca y Valle de Chalco, contará con 12 estaciones y conectará con la estación Puente Blanco de la Línea 11 del Trolebús Mexiquense Chalco - Santa Marta. Con esta obra, más de un millón de habitantes podrán reducir hasta 45 minutos sus tiempos de traslado.

El proyecto forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, una estrategia que desarrollan el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno del Estado de México, a cargo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez; y los gobiernos municipales para mejorar la movilidad en la región.

La construcción del Trolebús contempla una inversión conjunta de dos mil 500 millones de pesos de los gobiernos federal y estatal.

El sistema contará con carril confinado a lo largo de todo su recorrido y enlazará con la Línea 11 del Trolebús Mexiquense, lo que permitirá ampliar las opciones de traslado para quienes diariamente se desplazan entre Ixtapaluca, Valle de Chalco y otros municipios del oriente mexiquense.

Además del Trolebús Ixtapaluca, el Plan Oriente incluye la ampliación de la Línea 3 del Mexibús en Nezahualcóyotl, en el tramo Vicente Villada - Panteón Los Rosales. El proyecto contempla seis nuevas estaciones y la incorporación de 31 autobuses articulados.