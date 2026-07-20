John Healey, exministro de Defensa, es nombrado nuevo jefe de las finanzas de Reino Unido

John ⁠Healey, el exministro de Defensa británico que contribuyó a provocar ⁠la salida de Keir Starmer al acusarle de no destinar suficientes fondos a la seguridad del país, fue nombrado ministro de Finanzas por ⁠el nuevo primer ministro, Andy Burnham.

Muy ⁠apreciado por sus colegas, Healey, de 66 años, tendrá ahora que conseguir más fondos para destinar a defensa, al tiempo que invierte en otros ámbitos clave, como la salud y el bienestar social. Healey no era considerado un candidato probable para el importante cargo, pero trabajó como subsecretario en el Departamento del Tesoro entre 2002 y 2007.

Formó parte del Gobierno bajo los mandatos de los tres últimos primeros ministros laboristas, empezando por Tony Blair, y en la oposición con otros dos líderes. De 2002 a 2007 fue subsecretario del Departamento del Tesoro bajo el mandato de Gordon Brown.

Fuentes cercanas a la decisión dijeron que Healey y Burnham comparten una visión similar sobre la necesidad de mantener la estabilidad económica e impulsar el crecimiento mediante la descentralización de competencias en todo el país, el apoyo a la población frente al costo de la vida y el fortalecimiento de la base industrial.

Como ministro de Defensa, Healey pasó ⁠meses presionando a Starmer y al Ministerio ⁠de Finanzas para que ⁠trazaran una hoja de ruta que permita destinar el 3% del PIB a defensa ⁠en 2030, en lugar del 2.68% que el Gobierno había presupuestado finalmente. La inesperada dimisión de Healey, que era un leal aliado de Starmer y uno de los ministros con más experiencia del Gobierno, supuso un duro golpe para el entonces primer ministro, quien anunció su dimisión menos de dos semanas después.

Healey dijo que Starmer había sido "incapaz" y que el Ministerio ⁠de Finanzas "no estaba dispuesto" a encontrar los fondos necesarios para garantizar la seguridad del país.