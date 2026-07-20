IP urge a crear condiciones para retener empresas ante pérdida de patrones en Jalisco

Guadalajara, Jal. Luego de que en el primer semestre del año Jalisco perdió 1,792 registros patronales, principalmente en sectores estratégicos para la actividad productiva, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en el estado, Luis Beas, urgió a las autoridades estatales y federales a crear las condiciones necesarias para fortalecer y mantener a las empresas que ya generan empleo formal.

"Fortalecer la economía no sólo implica atraer nuevas inversiones; también exige crear condiciones para que las empresas que ya generan empleo puedan permanecer, crecer y seguir invirtiendo. Ahí comienza la recuperación del empleo en Jalisco y México", expresó el dirigente patronal en la entidad.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las mayores bajas de registros patronales en México se concentraron en el comercio, con 4,748 empresas menos entre enero y junio. Le siguieron los servicios para empresas, con 4,351 bajas, y la industria de la transformación, con 2,199 registros menos, actividades que representan un componente relevante de las cadenas productivas nacionales.

En Jalisco, la tendencia fue similar. El comercio perdió 641 registros patronales durante el primer semestre, mientras que los servicios para empresas reportaron 494 bajas y la industria de la transformación 316.

Para el sector patronal, estos resultados reflejan la necesidad de que las autoridades impulsen condiciones que permitan la permanencia y crecimiento de las empresas ya establecidas, más allá de las estrategias orientadas a captar nuevas inversiones.

El análisis también muestra que el impacto se concentra en los negocios de menor tamaño. A nivel nacional, el 98.5% de las bajas correspondió a patrones con entre uno y cinco colaboradores. En Jalisco, el 91% de los registros patronales que dejaron de operar pertenecía a micro y pequeñas empresas, segmento que sostiene una parte importante del empleo formal.

Frente a este escenario, el sector empresarial considera que la política económica debe priorizar medidas que fortalezcan la operación de las unidades productivas existentes, al advertir que preservar a las empresas que generan empleo, es un factor determinante para recuperar el dinamismo del mercado laboral.