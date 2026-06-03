AMLO muestra su respaldo a la presidenta Sheinbaum y acusa a EU de buscar debilitar a Morena

El expresidente Andrés Manuel López Obrador difundió este miércoles en sus redes sociales una carta en la que respalda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum ante las crecientes tensiones con el gobierno estadounidense.

La misiva titulada "Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump", el morenista compartió su visión sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

El exmandatario tabasqueño acusó al gobierno estadounidense de utilizar prácticas intervencionistas "y nada escrupulosas, ahora con el pretexto del combate a la migración y el narcoterrorismo"

"Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista", escribió López Obrador en la misiva.

El morenista recordó que durante su administración mantuvo una relación de diálogo y cooperación con Donald Trump y destacó acuerdos en materia comercial, migratoria y de seguridad, sin embargo se cuestionó: "¿Por qué cambió tanto, en pocos años el presidente Trump?.

López Obrador atribuyó el "sorprendente cambio" del mandatario estadounidense a "falsos amigos y consejeros interno que lo han estando embarcando en viles y siniestras aventuras".

Más temprano, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, destacó en una comparecencia en la Cámara de Representantes que el gobierno mexicano encabezado por la presidenta Sheinbaum ha cooperado mucho más que la administración pasada (la del expresidente Andrés Manuel López Obrador) en materia migratoria y en el combate contra organizaciones delictivas.

Durante un mitin realizado el domingo pasado con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral, la presidenta Sheinbaum afirmó ante simpatizantes que "México no es piñata de nadie", al advertir que permitir presiones externas sobre instituciones mexicanas representaría una forma de injerencia.

La relación entre México y Estados Unidos ha enfrentado dificultades ante los crecientes amagos de sanciones en forma de aranceles, y exigencias del gobierno del republicano a México para detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en especial del fentanilo.

Mientras que autoridades estadounidenses han acusado al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de la entidad de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Pese a las diferencias y recientes declaraciones desde Washington sobre seguridad y narcotráfico, Sheinbaum ha insistido recientemente en que la relación con el gobierno estadounidense se mantiene abierta mediante canales diplomáticos y de seguridad.

En su conferencia matutina del pasado 1 de junio, la presidenta destacó que actualmente existe comunicación permanente entre funcionarios mexicanos y la Casa Blanca, además de reuniones entre autoridades de ambos países en materia de seguridad y cooperación. “Hay mucha comunicación”, enfatizó.