Maru Campos anuncia inversión por 80 millones de dólares de ATI en Chihuahua

La empresa consolida su presencia en el estado con la generación de más de 230 nuevos empleos especializados para la industria aeroespacial

La gobernadora Maru Campos y la presidenta y CEO de ATI, Kimberly Fields, encabezaron el anuncio oficial de una inversión por 80 millones de dólares (mdd) para el establecimiento y operación de ATI Forged Products en la ciudad de Chihuahua.

Lo anterior, en el marco de la inauguración del pabellón de México en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, en la que participa una delegación chihuahuense y donde también estuvo presente Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia).

El proyecto contempla la generación de más de 230 empleos altamente especializados, principalmente para técnicos e ingenieros, para contribuir así al desarrollo de talento de alto valor agregado y fortalecer la posición del estado como uno de los principales destinos para la industria aeroespacial en México.

La mandataria reafirmó su apoyo para continuar con el crecimiento del sector, y dialogó con Fields sobre las oportunidades para reforzar la cadena de proveeduría local, impulsar a los proveedores chihuahuenses e incrementar la integración de empresas de la entidad en las operaciones globales de ATI.

“Desde aquí es conveniente enviar un mensaje de trabajo y de mucha colaboración para demostrar allá afuera quién es México, y que podamos plasmar que tenemos muchas razones para ser una gran potencia no solo aeroespacial, sino en muchos rubros”, dijo Maru Campos en su mensaje.

Enfatizó la importancia de eventos como estos para dar a conocer, en conjunto con los representantes de los diversos estados mexicanos participantes, lo que el país tiene para ofrecer, con la cooperación mutua como aspecto fundamental para crecer en unidad en beneficio de la gente de todo el país.

Por su parte, Fields reconoció el talento chihuahuense y el acompañamiento que ha tenido del Gobierno del Estado para seguir creciendo en la industria Aeroespacial.

ATI Materials es líder mundial en desarrollo de materiales avanzados y procesos de manufactura altamente especializados; sus capacidades incluyen la generación de aleaciones especiales, fusión al vacío, laminado, forjado, manufactura aditiva y servicios de fabricación de alto valor para las industrias aeroespacial, de defensa, energía, electrónica y médica.

Con este anuncio, Chihuahua continúa en su consolidación como uno de los principales clústeres aeroespaciales de México, al albergar cinco de los ocho fabricantes de equipo original (OEM) establecidos en el país, cerca de 20 mil empleos en el sector y una creciente red de proveedores especializados, centros de ingeniería y capacidades de manufactura avanzada.

Al acto también acudieron René Espinosa, vicepresidente de Chihuahua City Invest; René Chavira, alcalde suplente de Chihuahua, Mario Enríquez presidente del clúster aeroespacial; e integrantes de la delegación Chihuahua.