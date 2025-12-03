Senadores designan a Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR

Ernestina Godoy Ramos fue elegida por el Pleno del Senado de la República como la nueva titular de la Fiscalía de la República, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Con 127 votos emitidos, 97 resultaron a favor de quien fungía encargada del despacho de la FGR, mientras que 11 votos fueron nulos y 19 fueron en contra de la terna propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la cual también estaba integrada por Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojórquez Beltrán.

Tras darse a conocer los resultados de la votación, Godoy Ramos acudió al salón de sesiones de la Cámara alta para rendir protesta al cargo y recibir la constancia de su nombramiento.

El Senado de la República presidido por Laura Itzel Castillo Juárez, entregó la constancia a Ernestina Godoy.Especial / Captura de video

En su comparecencia ante senadores, previo a la votación, Ernestina Godoy defendió que existe una demanda urgente para construir una fiscalía que esté a la altura de los tiempos, que ponga al centro a las víctimas, que actúe con inteligencia, con profesionalismo y probidad, para que recupere la confianza ciudadana.

Además se comprometió a que, al frente de la FGR, "no se fabricarán culpables, ni habrá persecución política, pero tampoco habrá impunidad, por lo que fortalecerá protocolos que aseguren cero tolerancia a la tortura y tratos crueles, e investigará y sancionará con severidad a cualquier servidor público que incurra en violaciones a derechos humanos".

Godoy Ramos aseguró que México exige una fiscalía que planifique y actúe con visión estratégica, además de que se encuentra en una “encrucijada histórica” para consolidar una institución fuerte, moderna y estratégica, con investigaciones sólidas, el abatimiento a la impunidad y la mejora a la atención a víctimas.

“Esa ruta es la que propongo: investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos, inteligencia aplicada a cada caso y a cada fenómeno criminal, priorización de delitos de mayor impacto, coordinación entre instituciones con autonomía”.

¿Quién es la nueva titular de la Fiscalía General de la República?

Ernestina Godoy Ramos nació en la Ciudad de México, el 17 de enero de 1954.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde el pasado 27 de noviembre fungió como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.

En el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum fue titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Godoy Ramos ha desarrollado su carrera en la defensa de derechos humanos, litigio y procuración de justicia. Dirigió la Procuraduría General de Justicia de la capital en 2018 y, tras la transición institucional, se convirtió en la primera fiscal de la Ciudad de México, cargo que ocupó hasta 2024.

Durante su gestión impulsó investigaciones sobre violencia de género, delitos de alto impacto y redes inmobiliarias irregulares, además de una reestructuración operativa de la fiscalía.

También cuenta con una amplia carrera parlamentaria:

Diputada local (2012–2015)

Diputada federal en la LXIII Legislatura (2015–2018)

Coordinadora de Morena en el Congreso capitalino (2018–2021)

En 2024 obtuvo un escaño en el Senado junto a Omar García Harfuch, fórmula que ganó con el 54.3% de los votos en la CDMX.