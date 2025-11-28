¿Quién es Ernestina Godoy Ramos, la nueva Fiscal General interina?

Ernestina Godoy Ramos se perfila como una de las principales personas candidatas para convertirse en titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

La actual titular de la Consejera Jurídica figura en la terna presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte del proceso para encontrar a quien sustituya a Alejandro Gertz Manero, quien presentó su renuncia este jueves.

El pleno de la Cámara de Senadores aceptó y aprobó en la víspera, por 74 votos de Morena, PVEM y PT, y 22 del PAN, PRI y MC en contra, la renuncia de Alejando Gertz Manero como fiscal general de la República.

Mediante escrito dirigido a Castillo Juárez, Gertz Manero informó que fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como “embajador de México ante un país amigo”.

Trascendió que Gertz Manero será nombrado embajador en Alemania.

¿Quién es Ernestina Godoy Ramos?

Es originaria de la Ciudad de México y con 70 años de edad, nació el 17 de enero de 1954 en lo que hoy es la alcaldía Cuauhtémoc.

Escolaridad:

Licenciada en derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (1974-1979)

Experiencia legislativa:

Diputada en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2012-2015)

Diputada federal de la 63 Legislatura de 2015 a 2018.

Diputada y Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 28 en Iztapalapa.

Presidenta de la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de dirección y representación del Poder Legislativo en la Ciudad de México.

Experiencia en la administración Pública:

Directora General de Jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal del año 2000 al 2008.

Coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del Gobierno del Distrito Federal del 2008 al 2009.

Directora General de Desarrollo Delegacional, en la delegación Iztapalapa del año 2009 al 2012.

Experiencia como procuradora y fiscal:

En 2018 dimite como legisladora para convertirse en titular de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), cargo para el que fue ratificada por primera vez al momento de traspasarse la procuraduría a la nueva Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX).

En enero de 2024 se le negó un nuevo periodo al frente de la entonces PGJCDMX, por lo que ofreció su último informe de labores al frente de la dependencia y destacó que a lo largo de su gestión se lograron 6,994 sentencias condenatorias, mientras se detuvieron a 1,600 objetivos prioritarios, generadores de violencia, pertenecientes a diversos grupos de alto impacto, grupos delincuenciales, además de 102 líderes de las principales organizaciones criminales, generadores de violencia en la Ciudad de México como el Cártel de Tláhuac, La Unión Tepito, “Los Rodolfos”, “Los Tanzanios” y “Los Maceros”.