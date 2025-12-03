"Es tiempo de mujeres": Sheinbaum envía al Senado una terna para elegir a la nueva Fiscal General

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la mañana de este miércoles que envió al Senado una terna conformada solo por mujeres para que alguna de ellas sea la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La lista con 10 nombres que envió el Senado el 2 de noviembre a la presidencia contemplaba 5 mujeres y 5 hombres, entre ellos destacaba Ernestina Godoy, la exfiscal de la Ciudad de México y exconsejera jurídica de la Presidencia, y actual encargada de despacho de la dependencia en lugar de Gertz Manero.

“Ya envié la terna, son tres mujeres, ya lo van a dar a conocer en un rato. (...) Es tiempo de mujeres”, afirmó la primera mandataria en su conferencia la “Mañanera del Pueblo”.

Más tarde en el día, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, confirmó la recepción de la lista con los nombres de:

Ernestina Godoy

Luz María Zarza Delgado

Maribel Bojorges Beltrán

Las tres aspirantes comparecerán ante el pleno del Senado durante la sesión de este miércoles y responderán a tres rondas de preguntas de todos los grupos parlamentarios. Después se procederá a la votación en urnas y la nueva fiscal general de la república deberá ser electa con mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de los senadores presentes.

Gráfico EE

INFORMACIÓN EN PROCESO…