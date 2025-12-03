Acusan simulación en elección de fiscal de la República

“¿Grave? Sí, gravísimo. Y ahora todo el país, de nervios. ¿Quién será? ¿Quién irá a suceder al fiscal Gertz? Uy, ¡qué nervios!: Ernestina”, se burló en tribuna Claudia Anaya Mota (PRI).

“Mañana (hoy) se vota por la compañera senadora Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de la presidenta, muy cercana a la presidenta de la República, y vienen todavía a simular aquí que van por una Fiscalía autónoma. Van con la instrucción de cerrar todos los expedientes que hay respecto al robo del siglo, el huachicol fiscal”, completó la zacatecana.

Por el PAN, Raymundo Bolaños secundó:

“Hoy todos sabemos quién será electa fiscal general de la República, una fiscal incondicional y a modo de los intereses del oficialismo. Hoy estamos ante un proceso simulado donde ya hay una ganadora definida”.

Pero a diferencia de la priista, el panista no se atrevió a revelar el nombre de quien aseguró será nominada.

Reconoció tácitamente, sin embargo, que Morena, quien detenta la mayoría legislativa, manda en la Cámara Alta porque tiene los votos para hacerlo.

“Nuevamente, este nombramiento se procesa con el sello de la casa, con prisas, con parcialidad y haciendo uso y abuso de su mayoría artificial”, dijo.

Para Saúl Monreal Ávila (Morena), el Senado dio ayer “un paso crucial para la consolidación del Estado de Derecho y para la construcción de un país donde la justicia sea verdaderamente un derecho y no un privilegio”.

La lista de 10 candidatos a titular de la Fiscalía General de la República (FGR) seleccionados por el Senado y sometida a discusión y votación para remitirse a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de la que integrará una terna que devolverá para que los senadores designen a la o el fiscal, admitió, “no sólo representa opciones técnicas y jurídicas”, sino “también la voluntad política de que México avance hacia un sistema de procuración de justicia más eficiente, confiable y humano”.

Sheinbaum, dijo, ha sido firme en el sentido de que “la justicia debe servir para proteger a las víctimas, combatir la corrupción, enfrentar la impunidad, desmantelar las estructuras criminales y garantizar que la ley se aplique sin distinción alguna”.

De ahí que en el Senado, anticipó, “el grupo parlamentario de Morena acompaña esa visión”.

“A quienes integran la lista, este Senado les reconocemos su disposición a servir al país en uno de los encargos más exigentes y delicados del Estado mexicano. A la ciudadanía le afirmamos que este procedimiento es transparente, serio y republicano”, expresó.

Néstor Camarillo (MC), quien votó el listado en abstención junto con sus correligionarios, afirmó que “más allá de lo cuestionable” del procedimiento de designación del nuevo fiscal, lo verdaderamente importante es que quienes aspiran al cargo asuman “que su propósito fundamental es la construcción de una Fiscalía de resultados, de una institución efectiva, objetiva y que no esté sujeta al mandato del poder, sino al mandato de la ley”.

Agotada la lista de oradores, el pleno cameral aprobó por 88 votos de Morena, PVEM, PT y dos del PAN, la lista de candidatos remitida a la titular del Ejecutivo Federal.

El grupo parlamentario del PRI y la mayoría de los panistas, 28 en total, votaron en contra.

La terna de candidatos que remita la presidenta Sheinbaum será votada hoy mismo por el pleno cameral; designada la nueva persona titular de la FGR, por mayoría calificada de votos equivalente a dos tercio de los senadores presentes, rendirá protesta del cargo inmediatamente.