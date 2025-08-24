Segunda vuelta y voto electrónico, propuestas del PAN en materia electoral

El líder nacional del PAN, Jorge Romero insistió que con la reforma electoral, la 4T busca apoderarse del INE y las autoridades electorales para poner fin a la democracia y perpetuarse en el poder.

Además de acusar que hasta el momento la oposición no ha sido convocada para opinar sobre esta reforma.

“Nuestras condolencias a los grupos parlamentarios de Morena que están pintados; lamentable que siendo otro poder constitucional, en su cara les digan que una reforma electoral va a surgir de una Comisión Ejecutiva”, exclamó.

El presidente nacional del PAN, también señaló que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, mintió respecto a sus comentarios sobre una supuesta invitación hecha para que los partidos de la oposición participen en la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral.

Por lo que lamentó que “el oficialismo no voltea a ver a los demás, no escucha a la oposición, ignora a la ciudadanía, a los expertos en la materia y solo busca imponer una reforma conforme a sus intereses, que lejos de beneficiar al sistema democrático nacional, debilita el poder ciudadano de elegir libremente a sus representantes y gobernantes”.

Enmienda, necesaria

Aunque reconoció que sí es necesaria una reforma electoral, no obstante, señaló que el problema es el enfoque y el contenido que le quiere dar el oficialismo.

Es así que Romero Herrera afirmó que en el PAN están dispuestos a participar en la elaboración de una reforma electoral "real, de fondo y que fomente la democracia, siempre y cuando se escuche auténticamente a la oposición pero, sobre todo, a la sociedad, y nos permitan defender propuestas como la segunda vuelta en la elección presidencial, el uso de tecnología, urna y voto electrónico.

“Que bajo ninguna circunstancia se permita el fraude de la sobrerrepresentación y que cualquier proceso electoral sea cancelado en caso de confirmarse la injerencia del crimen organizado, entre otros”.