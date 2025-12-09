"Salvemos a la democracia" logra las firmas y presenta iniciativa ciudadana ante el Congreso

La agrupación “Salvemos a la democracia”, impulsada por el empresario Claudio X. González, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana en materia electoral luego de presentar 188,355 firmas, 60,000 más de las requeridas, para obligar al Congreso a discutir una propuesta ciudadana.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), anunció que recibió de parte de este colectivo la primera iniciativa ciudadana en materia electoral, la cual, dijo, será enviada al Instituto Nacional Electoral (INE) para su verificación.

“Conforme a lo que establece nuestra normatividad, yo recibo ese documento (…) es una app que ya tiene las firmas que requiere la ley y yo la mandaré al INE para su verificación”, informó la diputada presidenta.

En la reunión, se dio a conocer que fueron entregadas 188,358 firmas, lo que representa un 45% más de las requeridas por la legislación para presentar iniciativas ciudadanas, la cual establece que deben estar respaldadas por el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.

“El INE tendrá que confirmar que son de una aplicación de ellos y que ya tienen las firmas correspondientes para que, en su caso, pueda iniciar el proceso legislativo esta iniciativa ciudadana”, señaló.

Algunos de los cambios que plantea esta propuesta se encuentra obligar a los partidos políticos a registrar previamente ante el INE toda campaña, servicio digital, y/o propaganda digital; debiéndose distinguir claramente entre una campaña partidista y el ejercicio ciudadano de la libertad de expresión.

Asimismo, propone que ninguna autoridad podrá usar los instrumentos de comunicación del estado para hacer referencia a los procesos electorales, con el objeto de favorecer o perjudicar a una candidatura y/o partido político.

Mientras que el INE no podrá intervenir en la comunicación que emiten particulares o periodistas, salvo que haya una clara presunción sobre la contratación con recursos públicos o con recursos provenientes del crimen organizado.

De igual forma llama a prohibir la realización de actos anticipados de precampaña o campaña.

Y “se entenderá por acto anticipado de precampaña o campaña cualquier acto de expresión que se realice bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de precampaña o campañas, que contenga llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido, o la manifestación de la intención de aspirar a un cargo público de manera sistemática y reiterada”.

Por otro lado, proponen establecer en la ley como motivo de nulidad de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes la “exista incidencia del crimen organizado en la campaña electoral”.

Al tiempo que añadió que “se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.

Además de plantear que ningún programa social podrá estar identificado con colores, o nombres y/o símbolos partidistas. “Toda autoridad debe asegurar la neutralidad en la entrega de los programas sociales”, se pide.