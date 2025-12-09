LPGA Riviera Maya prioriza convertirse en evento ancla

“Creo que el golf en México está en su mejor momento”, comentó la leyenda nacional de este deporte, Lorena Ochoa, durante la presentación del LPGA Riviera Maya Open 2026, que se celebrará del 27 de abril al 3 de mayo en Mayakoba (Quintana Roo).

Se trata del único evento del LPGA Tour en México en la actualidad y primero desde 2017, cuando Ochoa aún era jugadora activa.

El LPGA Riviera Maya Open vivió su primera edición en 2025 con resultados que superaron las expectativas de los organizadores: más de 7,000 asistentes, más de 2.3 millones de espectadores a nivel internacional por televisión en vivo y 158 mercados de alcance.

“Para nosotros es un número muy bueno. Me atrevería a decir que más del 70% de esas personas vinieron de fuera y eso habla de la proyección que pueden tener este tipo de eventos”, calificó para El Economista, Gustavo Santoscoy García, director del torneo que marcó el regreso de México al LPGA Tour, la gira de golf femenil más importante del mundo, después de casi una década.

El contrato es por cinco ediciones y, de cara a la segunda, la prioridad es la consolidación para convertirse en un evento ancla en la oferta del deporte nacional.

“Creo que el primer año teníamos que hacer una promoción correcta para reinvolucrar al mercado mexicano con un torneo LPGA. Para el segundo año, una vez que el torneo ya está bien operativamente y que tiene mucho crecimiento, buscamos trabajar con diferentes federaciones, organizaciones, asociaciones locales, patrocinadores y marcas para que puedan darlo a conocer. Que la gente se dé cuenta que es un evento al que tienen que asistir sí o sí. Eso es en lo que estamos: que se convierta en el evento que no se puedan perder año con año”.

Santoscoy García y su padre, Gustavo Santoscoy Arriaga, son las cabezas de la promotora GS Sports Management, que opera alrededor de una decena de eventos anuales de tenis, golf y pádel en diferentes ciudades de México.

En 2025 incursionaron en el golf con el respaldo de LPGA y con la experiencia de seis años organizando eventos de WTA, la gira más importante de tenis femenil en el mundo.

En diferentes entrevistas han admitido que están en proceso de aprendizaje del ecosistema del golf. Hasta ahora, se han acompañado de Lorena Ochoa como embajadora a través de la organización Xuntas, pero también de la Federación Mexicana de Golf (FMG) y de una jugadora a la que representan, Isabella Fierro, que en 2026 participará en el LPGA Tour con tarjeta.

“El posicionamiento fue el mayor reto del primer año, con las jugadoras, patrocinadores y aficionados. Para el siguiente año el compromiso y reto es consolidarlo como el torneo más importante en México, como el evento internacional más importante en Quintana Roo y que la gente lo vea de esa manera, como un evento que no se pueden perder”, insistió Santoscoy García.

Un parámetro importante es que, aunque apenas tienen una edición en el archivero, ya poseen el valor del torneo en televisión: 20.17 millones de dólares.

Además, el valor de impactos en redes sociales es de 322,021 dólares y el valor total en medios es de 29.7 millones, luego de que 10.1 millones de personas visualizaron contenido de LPGA durante la semana del torneo en 2025, teniendo como socios de transmisión internacional a Golf Channel y CBS.

El director del torneo también compartió a este diario que la inversión en promoción para el torneo acapara “alrededor del 20% sobre las ventas brutas de boletos y patrocinios”.

Construcción de referentes

Cuando Lorena Ochoa habló de que el golf en México está en su mejor momento no tardó en poner como ejemplos a Gaby López, María Fassi e Isabella Fierro.

Todas participarán en el LPGA Riviera Maya Open 2026, además de Clarisa Temelo, una joven promesa nacional que ya es top 70 del ranking mundial amateur.

Esa es otra ventaja que observa del regreso de LPGA a México: la consolidación de figuras que puedan incentivar a niñas y adolescentes a ser profesionales de este deporte.

Lo que me da mucha alegría es que ya les toca a las nuevas generaciones. Así como Gaby López hoy es la anfitriona de este torneo, porque yo ya estoy en otra etapa, qué bonito que ahora ella pueda ser la abanderada de un torneo tan importante como este”.

Añadió: “La maravilla es que (el torneo) tiene una gran exposición a nivel internacional porque vienen jugadoras de todo el mundo, asiáticas, europeas y americanas, además de ser donde juegan más mexicanas por ser locales. Eso es algo súper importante para la promoción del deporte”.

La edición 2026 contará con 144 jugadoras y la prioridad es para las 60 mejor ubicadas en el ranking mundial, aunque todavía se darán a conocer a las participantes internacionales.

Gaby López compartió su experiencia sobre lo visto en la primera edición de este torneo: “Vi a muchas niñas y tuvimos una gran clínica con ellas. Nos abrimos mucho para enseñarles cómo fuimos desde chiquitas”.

Compaginó en la perspectiva de que es una plataforma para impulsar a nuevas generaciones: “Creo que el impacto que tiene un torneo presencial, en vez de verlo en la televisión, es enorme. Fue lo que a mí me motivó a soñar. Ahora ellas tienen el referente de María, Isabella y de mí. Así como Lorena dejó su camada, nosotras dejemos una camada más para que haya 10, 15 o 20 mexicanas en el tour. Eso sería un sueño hecho realidad para mí”.