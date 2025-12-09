Grupo Financiero Banorte recibe autorización del organismo antimonopolio para vender Bineo

Grupo Financiero Banorte informó la tarde de este martes que recibió autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), antes Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para vender la totalidad de las acciones de Bineo, su banco digital lanzado a inicios del 2024.

En septiembre pasado, y a menos de dos años de operación, Banorte anunció la venta de la totalidad de las acciones de Bineo, a Clearscope Holdings, una subsidiaria de Klar Holdings Limited (Klar USA), de la cual también forma parte la sociedad financiera popular (sofipo) mexicana Klar.

En un evento relevante enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Banorte detalló que el lunes pasado, le fue notificada la resolución del pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio, mediante la cual, en el ámbito de sus respectivas facultades y en términos de la legislación aplicable autoriza la operación.

No obstante, precisó que la consumación de la operación continúa sujeta al cumplimiento de diversas condiciones de cierre, incluyendo la obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), considerando la opinión de Banco de México (Banxico).