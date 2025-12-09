Tamaulipas presenta propuesta de Paquete Económico 2026 por más de 81,000 millones de pesos

El secretario de Finanzas de Tamaulipas, Carlos Irán Ramírez González, entregó al Congreso del Estado la propuesta del Paquete Económico 2026. Con esta entrega inicia formalmente el periodo de análisis, discusión y eventual aprobación por parte del Poder Legislativo.

La propuesta contempla recursos por más de 81,000 millones de pesos, equivalentes a un incremento de 5% respecto al ejercicio 2025. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, el aumento refleja el desempeño positivo de las finanzas públicas durante la administración actual.

Ramírez González señaló que el documento mantiene una política de disciplina fiscal, no considera nuevos impuestos y establece un escenario estable para 2026, con el objetivo de sostener la inversión pública y fortalecer los programas de bienestar social.

El Paquete Económico 2026 incluye una proyección de recaudación superior a los 12,000 millones de pesos, cifra que la dependencia atribuye a estrategias fiscales enfocadas en mejorar la eficiencia, robustecer la capacidad financiera del estado y fomentar el cumplimiento ciudadano.

De acuerdo con el gobierno del estado, el titular de la Secretaría de Finanzas reiteró que las finanzas de Tamaulipas presentan estabilidad y que se espera un fortalecimiento adicional debido a una gestión ordenada y alineada con los objetivos de la administración estatal.