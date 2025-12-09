Aeropuerto de Cancún se aleja de los 30 millones de pasajeros para el cierre de 2025

Cancún, QRoo.- El tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) alcanzó los 26.6 millones de pasajeros entre enero y noviembre de este año, esto es un millón menos que lo movilizado en el mismo periodo de 2024.

Esto significa que la terminal ya difícilmente alcanzará los 30 millones de pasajeros que sí logró movilizar al cierre de 2024 y sería el segundo año consecutivo sin crecer, luego de alcanzar su récord histórico de 32.2 millones de pasajeros en 2023.

Durante este 2025, los viajeros internacionales son los que más han descendido, pues según la estadística que da a conocer Aeropuertos del Sureste (Asur), Cancún ha dejado de movilizar prácticamente 700,000, lo que representa un -3.8% respecto de 2024.

Esto se ve reflejado claramente en el tráfico de las principales rutas internacionales hacia el Caribe mexicano, seis de las cuales arrojan un descenso en el periodo enero-octubre del presente año.

La que más pasajeros ha perdido es la de Cancún-Chicago, con -15%; seguida de Cancún Panamá con -6.7% y Cancún-Dallas con -4.8%.

Esas disminuciones podrían haber tenido mayor impacto en el total de pasajeros internacionales movilizados hacia y desde Cancún, de no haber sido por los notables incrementos que en contrapartida reportan vuelos como el Cancún-Toronto que registra un 25% de crecimiento y casi un millón de pasajeros movilizados en los primeros 10 meses del año.

Otra ruta con crecimiento atípico es la de Cancún-Montreal, que ha incrementado su tráfico en 33.9%, lo que le ha permitido movilizar más de medio millón de canadienses en el mismo periodo.

En cuanto al mercado doméstico, la terminal de Cancún reporta 9 millones de usuarios entre enero y noviembre, contra 9.3 del año previo, es decir, un total de 362 mil pasajeros menos en comparación con 2024.

En el caso del aeropuerto de Cozumel, también operado por Asur, se reportan 586,460 pasajeros; de los cuales 344,419 son internacionales y el resto connacionales. Esto representa un descenso de 9.7% en comparación con 2024.