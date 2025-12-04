Recorte del presupuesto al INE impactó 14 áreas

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la modificación a su presupuesto la madrugada de ayer 04 de diciembre, después del recorte realizado por la Cámara de Diputados para el 2026 y el cual ascenderá a poco más de 14,000 millones de pesos.

El órgano electoral había aprobado, en su Consejo General, un presupuesto original de 25,956 millones 626, 805 pesos. Al enviar el presupuesto a la Secretaría de Hacienda esta última realizó un recorte inicial de 3,119 millones 405,224 pesos que correspondían al presupuesto precautorio de una Consulta Popular en 2026.

Con ello, recordó el INE en una nota de prensa, a la Cámara de Diputados se le solicitó 22,837 millones 221,581 pesos, de los cuales San Lázaro realizó un nuevo ajuste a la baja por 1,000 millones de pesos, con lo cual el INE tendrá para el siguiente año 21,837 millones 221,581 pesos.

De este monto, 7,737 millones 252,697 pesos se entregarán a los partidos políticos nacionales como parte de sus prerrogativas garantizadas, mientras que 14,099 millones 968,884 pesos son parte del presupuesto base (12,345 millones 142,298) y la cartera de proyectos (1,754 millones 826,586).

En sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, Norma De La Cruz Magaña indicó que los 1,000 millones reducidos al instituto equivalen a 6.62% del presupuesto solicitado, aunado a que el 84% pertenecía a la cartera institucional de proyectos y el 16% al presupuesto base.

Entre la cartera de proyectos, es oportuno decir, se encuentra la organización de la elección del estado de Coahuila en donde el próximo 7 de junio de 2026 se elegirán a los 25 diputados locales, además del inicio del proceso judicial para la elección intermedia de 2027, entre otros proyectos.

Con los recortes realizados, se indicó, requirió que 14 Unidades Responsables hicieron modificaciones presupuestales, por lo que consejeras y consejeros coincidieron en señalar las afectaciones que se darán en algunos de los rubros del presupuesto con motivo de los recortes presupuestales que ha sufrido el INE desde el 2017.