Alistan quejas por posibles afiliaciones indebidas

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) informó de 14 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), de los cuales 11 están relacionados con presuntas vulneraciones al derecho de libre afiliación por parte de cinco partidos políticos nacionales.

Estos casos involucran a 121 personas y, según el colegiado, en 19 se acreditaron irregularidades por la falta de cédulas de afiliación que demostraran la voluntad de integrarse a dichas fuerzas políticas; incluso se detectó un documento apócrifo. Por estas conductas, se propuso imponer multas que en conjunto superarían los 2 millones de pesos.

Además, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos presentó dos vistas contra el PAN y Movimiento Ciudadano por incumplir el acuerdo INE/CG563/2023, el cual define plazos para los procesos internos de selección de candidaturas. El órgano colegiado determinó que ambos partidos vulneraron principios de certeza y seguridad jurídica, por lo que se propuso imponerles una amonestación pública.

En otro asunto, se acreditó la infracción del Partido del Trabajo por no atender en tiempo una resolución del Inai. Los POS serán discutidos por el Consejo General en su próxima sesión.