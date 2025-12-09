Diputados de MC exigen a Morena sacar la reforma a la jornada laboral antes de terminar el periodo

La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, urgió a Morena y sus aliados a aprobar antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, ello al sostener que “puede ser un regalo de Navidad”, pues es una demanda que lleva años postergándose pese a su impacto positivo en millones de trabajadoras y trabajadores.

Acompañada de su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, la diputada criticó que cuando “en esta Cámara hay voluntad política, suceden las cosas. En 17 horas, definieron la mal llamada reforma judicial. En dos días limitaron la Ley de Amparo. En 24 horas, la semana pasada, aprobaron la Ley General de Aguas Nacionales. Si hubiera voluntad política, estuviéramos aprobando las 40 horas para las y los trabajadores”.

Ortega Pacheco recordó que, desde hace nueve años MC ha presentado en diferentes momentos la iniciativa de una jornada laboral de 40 horas, al tiempo que dijo que no es necesario esperar la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que ya envió al Senado de la República.

“No necesitamos que llegue la iniciativa de la presidenta que se mandó al Senado, porque aquí hay nueve iniciativas que se han presentado, cinco de ellas están vigentes, pudiéramos empezar, si hubiera voluntad política, la discusión mañana mismo. No nos vayamos de receso o hagamos un periodo extraordinario para darle el regalo de Navidad que sí vale para las mexicanas y los mexicanos, que es su tiempo”, expresó.

Estiman que comenzará a aplicarse en enero de 2027

Sobre este asunto, el diputado de Morena, Pedro Haces, defendió la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, enviada al Senado, para discutir el tema de la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, y con la cual se espera que a partir de enero de 2027, se reduzcan las primeras 2 horas en la Jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas en el 2030.

Según el morenista, la jornada de 40 horas es “justicia para los trabajadores” y es una propuesta que “hemos venido trabajando conjuntamente con los empresarios, y porque yo que fui el primer líder sindical que propuso que sea paulatinamente, porque no necesitamos que haya una inflación, y trabajamos los empresarios, los sindicatos y el Gobierno para que no nos pegarán las 40 horas, y por eso se pondrán en marcha por año”.

Destacó que una vez que la analice el Senado, la iniciativa llegará a la Cámara de Diputados y se espera establecer que a partir de enero de 2027, se reducirán las primeras 2 horas en la Jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas en el 2030.

“Los trabajadores tendrán sus horas extras limitadas, hay líneas de producción que incluso trabajan tres turnos; estamos trabajando para que no haya agraviados, y todos estemos contentos”, consideró.