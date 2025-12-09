Durango fortalece su Centro Logístico Industrial

La planta Coficab II fue inaugurada en Durango, expandiendo la presencia de la compañía en el estado y reforzando la capacidad productiva del Centro Logístico Industrial, lo que contribuye a consolidar a la entidad como un destino atractivo para nuevas inversiones y empleos especializados.

El gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, destacó que la llegada y el crecimiento de empresas globales como Coficab respaldan la estrategia de desarrollo que impulsa su administración. Señaló que se continuará fortaleciendo la infraestructura, los servicios y el suministro de energía del Centro Logístico Industrial para garantizar su operación continua.

El secretario de Desarrollo Económico, Fernando Rosas Palafox, informó que Coficab supera los 170 millones de dólares invertidos en Durango y genera más de 1,400 empleos entre sus distintas plantas. En esta nueva fase, la empresa supera los 60 millones de dólares de inversión, lo que refleja la confianza en las condiciones económicas del estado.

El director general de Coficab en Durango, Mahmoud Ben Nahia, señaló que la entidad se posiciona como una de las plataformas de mayor crecimiento del grupo en América y que la nueva planta permitirá ampliar su capacidad operativa y fortalecer su red de producción en el país.

Por su parte, el presidente municipal de Durango, Toño Ochoa, resaltó que la entidad ofrece condiciones de seguridad, disponibilidad de agua y un entorno social estable que facilita el establecimiento de empresas internacionales.

Asimismo, el gobernador anunció proyectos complementarios para acompañar el crecimiento industrial, entre ellos una guardería del IMSS dentro del centro logístico, la ampliación de la clínica 44, la gestión de un nuevo hospital, obras viales y reforzamiento en materia energética.