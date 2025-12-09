Real Madrid gana 2-0 al Wolfsburgo en Champions con gol de Linda Caicedo

El Real Madrid se subió al podio de la Liga de Campeones femenina al ganar 2-0 al Wolfsburgo con un gol de la colombiana Linda Caicedo, este martes en un duelo de la quinta jornada que finalizó con nueve jugadoras por las expulsiones de Maella Lakrar (45') e Iris Ashley (90+2').

La central internacional española María Méndez adelantó a las blancas en el minuto 18 y Caicedo cerró la cuenta en el minuto 66.

El líder Barcelona recibirá el miércoles al Benfica, mientras que el Atlético de Madrid, décimo, será local ante el Bayern Múnich.