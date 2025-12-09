Buscar
El Economista
Deportes

Lectura 1:00 min

Real Madrid gana 2-0 al Wolfsburgo en Champions con gol de Linda Caicedo

La central internacional española María Méndez adelantó a las blancas en el minuto 18 y Caicedo cerró la cuenta en el minuto 66.

main image

El Real Madrid se subió al podio de la Liga de Campeones femeninaREUTERS

AFP

El Real Madrid se subió al podio de la Liga de Campeones femenina al ganar 2-0 al Wolfsburgo con un gol de la colombiana Linda Caicedo, este martes en un duelo de la quinta jornada que finalizó con nueve jugadoras por las expulsiones de Maella Lakrar (45') e Iris Ashley (90+2').

La central internacional española María Méndez adelantó a las blancas en el minuto 18 y Caicedo cerró la cuenta en el minuto 66.

El líder Barcelona recibirá el miércoles al Benfica, mientras que el Atlético de Madrid, décimo, será local ante el Bayern Múnich.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete