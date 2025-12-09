Antonio Mohamed: “Tigres es un rival acostumbrado a las finales”

Antonio Mohamed habla con respeto de su rival Tigres para la Final del Apertura 2025. En la conferencia previa al juego de ida en el ‘Volcán’ el entrenador de los Diablos no da por hecho el bicampeonato, al contrario, sabe que cada detalle marcará la diferencia.

“Nos vamos a enfrentar a un rival de mucha jerarquía que está acostumbrado a estos escenarios, nosotros recién estamos subiendo. El plantel de Tigres trae historia atrás, tiene experiencia y sabemos que va a ser una Final muy difícil como las anteriores en las que me he enfrentado a ellos. No dudo que será igual, una Final muy pareja en donde los detalles van a marcar el rumbo”.

Toluca podría cerrar el año redondo. Ganó el Clausura 2025, el Campeón de campeones y el Campeones Cup. Ambos equipos ya se enfrentaron en la jornada 3 del Apertura 2025, siendo Tigres el vencedor 4-3. En aquel partido, por los felinos anotó: Jonathan Herrera, Nicolás Ibáñez con doblete, más el autogol de Federico Pereira (Toluca). Por los Diablos marcó Paulinho (líder de goleo de la temporada), Jesús Gallardo y Marcel Ruiz.

“El partido que jugamos en la segunda o tercera jornada, el aprendizaje fue que modificamos el escudo defensivo sin haberlo trabajado. Después Tigres modificó la forma de jugar, igual estamos preparados para cualquier forma. Sabemos que Guido es un entrenador novato, pero que conoce mucho el juego, a su equipo y que está muy preparado. Va a ser una Final muy táctica y muy difícil. Nos queda el último esfuerzo. Después veremos si nos alcanzó”, agregó el 'Turco'.

El entrenador no aseguró que Alexis Vega pueda regresar a cancha al seguir en recuperación tras su lesión, pero, el mediocampista Marcel Ruiz se ha ocupado de guiar al equipo, de cubrir las funciones del capitán. Al igual que Mohamed, admitió la fortaleza del entrenador Guido Pizarro, que guiará la décimo quinta final del equipo en primera división, de las cuales ha ganado 8 títulos.

“Respeto mucho a Guido Pizarro, fue buen jugador, me tocó enfrentarlo y ahora que está como entrenador pues está teniendo éxito y me alegro mucho por él. Creo que el tema de la experiencia, sabemos que el 'Turco' se sabe todas, entonces no sé qué tanto afecte y estamos muy tranquilos con él al mando y muy contentos de tenerlo como entrenador”, dijo Marcel.