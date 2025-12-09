Sinaloa solicitará crédito de más de 2,000 millones de pesos para obras de infraestructura pública

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya celebró la aprobación de la LXV Legislatura del Congreso del Estado para la contratación de un crédito de hasta 2,200 millones de pesos destinado a obra pública. La solicitud forma parte de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026 enviada por el Ejecutivo estatal.

El mandatario señaló que el financiamiento permitirá mantener el ritmo de inversión en infraestructura, ya que el proyecto de presupuesto para 2026 contempla alrededor de 1,000 millones de pesos menos para este rubro. La reducción responde a la necesidad de destinar mayores recursos al pago de deudas y pasivos heredados por administraciones anteriores.

Rocha Moya adelantó que a partir de enero convocará a las alcaldesas y presidentes municipales de los 20 municipios, así como a las diputadas y diputados locales, para definir de manera consensuada las obras que se ejecutarán con este recurso. Indicó que todas las localidades serán consideradas y que se priorizarán proyectos de pavimentación, drenaje sanitario, agua potable y otras necesidades planteadas por la ciudadanía.

De acuerdo con el gobierno del estado, entre las obras a evaluar se incluye la continuidad de los Senderos de Paz, enfocados en rehabilitar espacios públicos y áreas verdes, así como la instalación de iluminación en parques de beisbol y unidades deportivas de distintas comunidades.

El gobernador añadió que el crédito podrá solicitarse a partir de enero, luego de haber sido revisado previamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno del estado llevará a cabo licitaciones con instituciones bancarias para seleccionar las mejores condiciones de financiamiento.