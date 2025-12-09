Fiestas de diciembre inyectarán más de 38,000 millones de pesos a la economía de la CDMX, estima Coparmex

La temporada de fiestas de diciembre, que inicia con las peregrinaciones con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe y concluye con las celebraciones de fin de año, generará una derrama económica estimada en 38,000 millones de pesos en la capital del país, de acuerdo con cifras de la Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex CDMX)

La temporada guadalupana, que concentra la visita de alrededor de13 millones de peregrinos de acuerdo con datos del gobierno local, aportará 1,724 millones de pesos a la economía, según proyecciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El gobierno capitalino, señaló que la celebración de la Virgen de Guadalupe dejó 1,600 millones de pesos en 2024, cifra que será superada; para ello las autoridades desplegará un operativo con más de 100,000 servidores públicos y 5,000 policías para garantizar la seguridad y movilidad durante las celebraciones.

“Es el operativo más grande que tiene la ciudad en todo el año y cada vez se ha reforzado más. Las avenidas que confluyen a la Basílica son donde más atención ponemos: Calzada de los Misterios, Calzada de Guadalupe, Montevideo, Ricarte, etcétera”, dijo en conferencia el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero.

El operativo se extenderá hasta el 13 y 14 de diciembre, puesto que se prevé que continúen llegando devotos hasta esas fechas, por ser fin de semana.

Los giros con mayor dinamismo durante estas fechas serán alimentos preparados, florerías, establecimientos de comida rápida, minisúper, tiendas de abarrotes, artículos religiosos, artesanías, hospedaje y transporte público y privado, la Canaco estima un gasto promedio de entre 260 y 1,800 pesos por peregrino.

Para el resto del mes, que incluye las compras navideñas, cenas de fin de año y festejos de Reyes, la Coparmex estima una derrama de 38,268 millones de pesos; 152,465 unidades económicas se verán directamente beneficiadas, entre las que destacan restaurantes, salones de fiestas, comercio al por mayor de dulces, licores y botanas, así como comercios ubicados en tiendas departamentales dedicados a la venta de ropa artículos electrónicos y de tecnología.