Nuevo Laredo presenta niveles bajos de endeudamiento: Moody's

Moody's Local México elevó la calificación de emisor en moneda local a largo plazo del Municipio de Nuevo Laredo a “AAA.mx” desde “AA+.mx”, manteniendo la perspectiva Estable.

De acuerdo con el comunicado enviado por la agencia, el alza en la calificación responde a los altos superávits operativos y financieros, una fuerte posición de liquidez, un nivel muy bajo de endeudamiento y una economía local sólida y diversificada, estrechamente vinculada al comercio con Estados Unidos. Estos elementos permitirán que el municipio mantenga resultados operativos sólidos durante el 2025 y el 2026.

A septiembre de 2025, los ingresos operativos crecieron 3.9%, impulsando un aumento de 3.5% en los ingresos totales. El gasto operativo registró una caída de -6.0%, mientras que el gasto de capital aumentó 19.8% derivado de los proyectos en desarrollo.

Con este desempeño, Moody's proyecta superávits operativos equivalentes a 32% de los ingresos operativos y déficits financieros de 2% de los ingresos totales en promedio para 2025-26, respaldados por efectivo acumulado. Aunque la liquidez disminuirá ligeramente, se mantendrá en niveles fuertes, alcanzando un promedio de 3.7 veces.

La calificadora señaló que uno de los retos del municipio continúa siendo el bajo nivel de ingresos propios; sin embargo, esta condición se compensa parcialmente con las altas participaciones federales que recibe, particularmente del fondo equivalente a 0.136% de la Recaudación Federal Participable, que aportó 2,915.3 millones de pesos en el 2024, equivalentes a 78% del total de participaciones.

La perspectiva Estable refleja la expectativa de que el municipio mantenga superávits operativos elevados y déficits financieros moderados financiados con una posición de liquidez robusta. Moody's advierte que solo una reducción significativa y sostenida en esta liquidez podría presionar a la baja la calificación.

Nivel de endeudamiento

Moody's Local México proyecta que la deuda directa e indirecta neta del municipio promediará 6% de los ingresos operativos, un nivel considerado muy bajo. La sólida liquidez continuará respaldando los ligeros déficits financieros previstos para los próximos periodos.

Expectativas para periodos futuros

La agencia estima que Nuevo Laredo mantendrá altos superávits operativos durante el 2025 y el 2026, mientras que los déficits financieros permanecerán en niveles moderados y serán fondeados con liquidez acumulada. Debido a que estos déficits serán temporales, la liquidez continuará fuerte y los niveles de deuda permanecerán bajos.

Moody's señala que, aunque persisten limitaciones relacionadas con los ingresos propios, la estabilidad financiera del municipio se sostiene por sus participaciones federales, su desempeño operativo y su bajo apalancamiento.