Sinaloa se consolida como punto estratégico para la inversión

El subsecretario de Promoción y Competitividad Económica de Sinaloa, José Roberto Sánchez Angulo, informó que la zona norte de Sinaloa consolida su posición como un punto estratégico para la inversión y el desarrollo de proyectos de alto impacto.

El funcionario señaló que la designación de Topolobampo como uno de los 14 polos de desarrollo anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa el crecimiento de la región, respaldado por inversiones como Mexinol, GPO y DH2 Energy. Destacó que estos proyectos no solo fortalecerán la economía del norte del estado, sino que también contribuirán a nivel nacional en materia de energía, fertilizantes y producción de metanol.

Respecto a Mexinol, informó que durante la reciente gira por Japón se concretó que Mitsubishi Gas Chemical adquirirá 50% de la producción de metanol, lo que asegura la viabilidad financiera del proyecto a largo plazo. Añadió que esta y otras inversiones traerán beneficios en generación de empleo y derrama económica para el norte del estado.

De acuerdo con información local, el subsecretario también destacó la necesidad de integrar a empresas locales a las cadenas de suministro generadas por proyectos como GPO y Mexinol, con el objetivo de fortalecer la participación regional y ampliar los beneficios económicos.

Por su parte, Dulce Ruiz, presidenta de AMMJE Los Mochis, señaló que la reunión permitió un diálogo abierto entre el sector empresarial y el gobierno de Sinaloa, donde se abordaron inquietudes y avances relacionados con el desarrollo del polo de Topolobampo. Indicó que se revisaron necesidades de capacitación y atención para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), como parte de los esfuerzos para fortalecer la actividad económica en la zona norte.