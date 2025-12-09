Oaxaca refleja solidez financiera y menor endeudamiento

Las agencias Fitch Ratings, HR Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s elevaron de manera simultánea la calificación crediticia de Oaxaca, otorgando a la entidad un nivel superior de confianza ante los mercados financieros nacional e internacional.

De acuerdo con el gobierno de Oaxaca, la mejora en las evaluaciones responde al manejo eficiente de la hacienda pública y a la disciplina financiera implementada durante la reciente administración. El estado acumula tres años consecutivos de reconocimiento por parte de las principales calificadoras de riesgo.

Las nuevas calificaciones reflejan la capacidad del gobierno estatal para cumplir con sus obligaciones financieras, así como los resultados de las estrategias orientadas a fortalecer la recaudación y elevar los ingresos propios a niveles históricos. También señalan un menor nivel de endeudamiento y una mayor solidez para hacer frente a los compromisos financieros.

El gobierno estatal destacó que los actuales niveles de calificación se ubican por encima del promedio nacional, lo cual fortalece la confianza jurídica y mejora las condiciones para acceder a financiamiento y atraer inversiones. Asimismo, subrayó que este desempeño respalda el objetivo de mejorar los servicios públicos y atender las necesidades de la población.

El titular de la Secretaría de Finanzas del estado, Farid Acevedo López, indicó que este comportamiento positivo, acompañado del uso responsable del erario, permitirá destinar mayores recursos a infraestructura carretera, hidráulica y educativa, así como a salud, apoyos sociales y el campo.