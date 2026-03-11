Llega a EdoMéx inversión histórica de India; 145 mdd para planta de motocicletas en Toluca

La Inversión Extranjera Directa continúa llegando al Estado de México. El gobierno encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez anunció una inversión de 145 millones de dólares por parte de la empresa india Bajaj Motodrive para la instalación de una nueva planta de ensamble de motocicletas en Toluca, la cual contará con tecnología de vanguardia.

La nueva planta tendrá capacidad para producir hasta 500 mil unidades al año, lo que impulsará el crecimiento económico regional y fortalecerá la generación de empleo para las familias mexiquenses.

Se trata de una de las inversiones más importantes provenientes de la India en México en años recientes, con lo que se fortalece la industria de motocicletas y se consolida al Estado de México como uno de los principales destinos para el capital internacional.

El proyecto también impactará de manera positiva en la economía local al generar 2 mil 500 empleos directos y alrededor de 6 mil indirectos, lo que abrirá nuevas oportunidades laborales y contribuirá al bienestar de miles de familias.

La Gobernadora destacó que su administración impulsa la simplificación administrativa y la digitalización de trámites para facilitar la llegada de nuevas empresas y continuar atrayendo inversiones al territorio mexiquense.