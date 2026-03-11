Reforma: Crónica de una muerte anunciada

No logró la bancada del Partido Gobernante los votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada que exigía la aprobación de la iniciativa de Reforma Electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Probablemente es una coincidencia que a la iniciativa presidencial le haya pasado lo mismo que pasó al expresidente Andrés Manuel Obrador en 2020 que intentó su propia reforma presidencial.

Sabiendo eso, se explica que Ricardo Monreal anunciara que empezarán a trabajar por el plan B. Quizá la idea siempre fue el Plan B, para que mediante cambios legales se alcance el objetivo de que el Gobierno controle las elecciones.

Se gobierna en prosa

Nunca como ante las elecciones de 2027, se confirma el axioma de que los políticos hacen poesía cuando están en campaña, pero que al gobernar sólo pueden hacer prosa para encarar la realidad.

Como el PRI del siglo pasado, el movimiento de la revolución de las conciencias al concentrar todo el poder, empieza a replicar las prácticas del que fuera el partido hegemónico durante casi 80 años.

Los avatares políticos fuerzan al Gobierno y su partido Morena a sobrellevar las prácticas caciquiles de sus gobernadores. Quizá con gran pragmatismo afirman: “Sí, son caciques, pero son nuestros caciques.

¿Pausan la lucha anticrimen?

Ayer se reunieron con la Presidenta Claudia Sheinbaum los alcaldes de los 61 municipios con más índices de violencia de la República para hablar sobre la coordinación para aplicar el programa México Imparable.

Aunque algunos alcaldes, entrevistados al final de la reunión, dijeron que se discutió como reforzar la estrategia de seguridad, en los hechos el programa México Imparable es fundamentalmente de actividades deportivas.

Se habló, dijeron, de programas de bacheo, de actividades culturales y educativas. Quizá el programa quiere ir a las causas, pero uno se pregunta si un programa así basta para combatir en las 61 ciudades la violencia que las agobia.

NOTAS EN REMOLINO

A querer o no, las políticas de la Casa Blanca repercuten en México. Se refleja en la caída de 49 por ciento en la producción de camiones pesados en México … Decidió Palacio y la mayoría del partido en el Poder en la Cámara de Diputados designó y tomó propuesta al nuevo Auditor Superior de la Federación … En el Senado anuncian que posponen la aprobación de la polémica figura jurídica de los jueces sin rostro que se discute desde el sexenio lopezobradorista … En Chiapas fue secuestrado y posteriormente asesinado el sacerdote Juan Manuel Zavala. Una muestra de las dificultades del Gobernador Eduardo Ramírez para recoger el tiradero que dejó su antecesor … Una frase de Gonzalo N. Santos muestra que nada cambia cuando de gobernar de trata: “El que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar” …