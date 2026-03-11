Lectura 1:00 min
Presidenta encargada de Venezuela designa a Paula Henao como ministra de hidrocarburos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó el miércoles a Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, en momentos que la ley que rige la actividad petrolera fue reformada para reducir impuestos y dar autonomía a los productores privados, entre otras medidas.
Henao, que venía de ser viceministra de petróleo, sustituye a Delcy Rodríguez en el ministerio de Hidrocarburos, quien antes de ser juramentada mandataria encargada tras la destitución del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, también ejercía los cargos de vicepresidenta y jefa del área económica.
Rodríguez en un mensaje en Telegram dijo que Henao tendrá la "responsabilidad de continuar impulsando el Motor Energético de nuestro país y fortalecer el desarrollo soberano de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional".
