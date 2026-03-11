Buscar
Presidenta encargada de Venezuela designa a Paula Henao como ministra de hidrocarburos

Henao, que venía de ser viceministra de petróleo, sustituye a Delcy Rodríguez en el ministerio de Hidrocarburos.

Rodríguez en un mensaje ​en Telegram dijo ‌que Henao tendrá la "responsabilidad de continuar impulsando el Motor Energético de nuestro país y fortalecer ⁠el desarrollo soberano ​de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional".AFP

Reuters

⁠La presidenta encargada de Venezuela, ⁠Delcy Rodríguez, designó el miércoles a Paula Henao como ⁠ministra de Hidrocarburos, ⁠en momentos que la ley que rige la actividad petrolera fue reformada para reducir impuestos y dar autonomía a los productores privados, entre otras medidas.

Henao, que venía de ser viceministra de petróleo, sustituye a Delcy Rodríguez en el ministerio de Hidrocarburos, quien antes de ser juramentada mandataria encargada tras la destitución del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ⁠en enero, también ejercía ⁠los ⁠cargos de vicepresidenta y jefa ⁠del área económica.

Rodríguez en un mensaje en Telegram dijo que Henao tendrá la "responsabilidad de continuar impulsando el Motor Energético de nuestro país y fortalecer ⁠el desarrollo soberano de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional".

rrg

