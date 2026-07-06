Interoperabilidad: entre los últimos retos para la adopción masiva de las stablecoins

La interoperabilidad entre redes, países y marcos regulatorios se ha convertido en uno de los últimos grandes retos para que las stablecoins alcancen una adopción masiva, coincidieron directivos de empresas de infraestructura blockchain y pagos internacionales.

Durante el panel “Stablecoins in Developing Currencies”, organizado por la fintech de pagos Cobre, representantes de Polygon, Thunes, Avenia y la propia firma señalaron que, tras demostrar su capacidad para agilizar pagos transfronterizos y reducir costos, el siguiente paso para estos activos digitales será lograr que los distintos sistemas financieros puedan operar de forma integrada.

“El éxito de sistemas como Visa o Mastercard radica en su aceptación global; las stablecoins necesitan replicar ese nivel de interoperabilidad”, afirmó Ximena Azcuy, directora de red y expansión de Thunes, empresa especializada en infraestructura para pagos internacionales.

Azcuy advirtió que, si cada país desarrolla un ecosistema cerrado, el potencial de crecimiento de estos activos será limitado. Añadió que la evolución del mercado apunta hacia un esquema en el que coexistirán monedas fiduciarias, stablecoins privadas y monedas digitales de bancos centrales (CBDC), por lo que la interoperabilidad será indispensable para conectar esa infraestructura.

El desafío cobra mayor relevancia conforme aumenta la adopción de las stablecoins en los mercados emergentes, donde estos activos han ganado terreno para reducir el costo de las remesas, agilizar pagos internacionales y atender las limitaciones de la infraestructura financiera tradicional.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el volumen global de transacciones con stablecoins superó los 34 billones de dólares en el 2025, un crecimiento anual de 72 por ciento. En América Latina, el uso de estos activos también se aceleró: la región procesó 324,000 millones de dólares durante ese mismo año, impulsada principalmente por remesas y pagos transfronterizos, según el informe The Stablecoin Surge: Unlocking Growth Across Latin America.

Adopción Sostenida

Pese al dinamismo del mercado, Marc Boiron, director ejecutivo de Polygon, desarrolladora de infraestructura blockchain, sostuvo que la industria también deberá impulsar casos de uso que fomenten una mayor permanencia de los recursos dentro del sistema de las stablecoins y permitan consolidar una adopción sostenida.

“Uno de los principales límites actuales es que el uso sigue siendo transaccional. El dinero entra, se usa y sale; no se queda. Se requieren casos de uso persistentes e incentivos económicos para que el sistema crezca”, afirmó.

En esa línea, José Vicente Gedeón, director ejecutivo y cofundador de Cobre, señaló que el mercado está convergiendo hacia soluciones que integran cuentas, pagos, cambio de divisas y liquidez, más que hacia plataformas enfocadas únicamente en la emisión de stablecoins.