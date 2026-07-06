Sector de semiconductores impulsan al Nasdaq y S&P 500

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron con fuertes ganancias el lunes en Nueva York, impulsados por Broadcom y otras acciones de semiconductores, ya que los inversionistas compraron papeles de empresas relacionadas con la inteligencia artificial, que se espera que impulsen una sólida temporada de ganancias en los reportes en el segundo trimestre en el mercado bursátil de Estados Unidos.

El S&P 500, que tiene a las 500 empresas más grande de aquella nación, subió 0.73%, a 7,537.48 unidades; el Nasdaq Composite ganó 1.12%, a 26,121.16 puntos; y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 0.30%, a 53,056.74 enteros.

Con las ganancias del lunes, el S&P 500 acumula un alza de aproximadamente 10% en 2026, y el Nasdaq, de alrededor del 12 por ciento.

Broadcom se disparó (3.73%) después de que el fabricante de chips y Apple acordaran extender un acuerdo hasta 2031 para desarrollar y suministrar una gama de chips personalizados.

El sector de las tecnologías de la información avanzó, mientras que el Philadelphia SE Semiconductor repuntó (+2.17%), tras dos sesiones consecutivas de caídas.

Aprovechando la enorme demanda de los inversionistas por las acciones relacionadas a chips de Inteligencia Artificial, el fabricante surcoreano de chips SK Hynix tenía previsto salir a Bolsa en Estados Unidos más adelante en la semana.

Las acciones de Microsoft, en tanto, cayeron (-0.96%), después de que el gigante tecnológico anunciara un recorte de aproximadamente el 2.1% de su plantilla, lo que equivale a unos 4,800 puestos de trabajo.

En cuanto a los datos económicos, el Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) indicó que su índice de gerentes de compras del sector no manufacturero bajó ligeramente a 54 el mes pasado, en línea con las expectativas del mercado.

Dado que las principales empresas estadounidenses comenzarán a publicar sus resultados trimestrales a los accionistas, en los próximos días, los inversionistas tienen grandes expectativas. Delta Air Lines y PepsiCo presentarán sus resultados a finales de esta semana.

Trascendió durante la jornada que Donald Trump y Xi Jinping, los presidentes de Estados Unidos y China, respectivamente, tendrán una nueva reunión el 24 de septiembre de este año en la Casa Blanca, anunció el mandatario estadounidense en una conferencia de prensa.