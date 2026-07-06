El espejismo mundialista en la inversión

Otra vez sale volando por la ventana la ilusión de tener una selección de futbol que pueda codearse con los mejores en las últimas instancias del campeonato mundial. Y así como ahora se apaga nuevamente la esperanza en el deporte, así los datos macroeconómicos pueden generar una falsa sensación de que la economía mexicana puede mejorar de manera notable.

Desde la propaganda oficial celebran el dato reportado en el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo de abril pasado, y a través de sus voceros quieren sembrar la narrativa de que, ahora sí, todo hacia adelante será crecer.

El dato que reportó el Inegi de un crecimiento de 4% en términos mensuales y de 5.1% anual hasta abril pasado ciertamente rompe una racha de más de año y medio de caídas constantes. Sin embargo, no parece ser un punto de inflexión sino simplemente un momento de ilusión, algo transitorio por estar relacionado con la recta final de las obras de infraestructura urbana para el Mundial que ahora se disputa.

El motor del repunte de la inversión fija bruta fue la construcción, con un notable incremento de 6.5% a tasa mensual, impulsada de forma atípica por el componente residencial, con un aumento de 12.4%, mientras que el rubro no residencial tuvo un magro avance de apenas el 0.1 por ciento.

La expectativa de que rodara el balón en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey impulsó, entre otras cosas, el remozamiento de los estadios y la remodelación de infraestructura hotelera; mientras que, del lado de la inversión pública o mixta, los proyectos de conectividad vial, movilidad peatonal y hasta la fallida “manita de gato” morada de la Ciudad de México influyeron.

También hubo vínculos de la tecnología audiovisual, de seguridad inteligente y las telecomunicaciones requeridas por la FIFA que influyeron de manera positiva en el avance de 2% en el rubro de maquinaria y equipo.

Evidentemente, lo que vimos en las tres sedes mundialistas durante estas semanas tendrá algún impacto marginal en la medición del Producto Interno Bruto; pero tendrá estas características: será muy bajo, local y es, definitivamente, un shock de demanda temporal.

Hay que tomar en cuenta que el grueso de los recursos canalizados al espectáculo deportivo, con todo y las adecuaciones urbanas de embellecimiento, difícilmente se traducirá en un aumento de la productividad estructural del país.

El propio reporte del Inegi revela una debilidad alarmante con el dato de una caída de 3.7% mensual en la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional, lo que agravó la contracción en términos anuales hasta 10.6 por ciento. Ahí está una gran parte del andamiaje económico mexicano totalmente fuera del impacto mundialista.

Las obras del torneo deportivo fueron, al final, un respirador artificial para el sector de la construcción. Sin embargo, es prácticamente un hecho que sus efectos comenzarán a diluirse de inmediato.

Está muy bien celebrar ese dato de crecimiento de 4% de abril de la inversión fija bruta; pero pinta para ser como lo que hoy sabemos de la selección de futbol: en este Mundial jugó como nunca, pero fracasó como siempre.