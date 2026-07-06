España alcanzó los cuartos de final acechando récord defensivo

La Roja avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, tras derrotar a Portugal 1-0 con gol de Mikel Merino (91’) y se acercó un paso más a igualar un récord defensivo histórico.

“La Roja” ha permitido solo dos goles en el torneo, igualando la marca establecida por las selecciones campeonas del mundo de 1998, 2006 y 2010.

España sigue persiguiendo su segundo título del Mundial y, además de alcanzar los cuartos de final, está protagonizando una campaña que empieza a compararse con la de algunos de los mejores equipos en la historia del torneo.

La victoria sobre Portugal volvió a poner de manifiesto el equilibrio de la selección española. Si bien generó varias ocasiones de gol, también exhibió solidez defensiva durante los momentos de mayor peligro para Portugal, gracias a intervenciones clave de Unai Simón y a una línea defensiva disciplinada liderada por Rodri, Pau Cubarsí y Marc Cucurella.

"Mikel Merino nunca nos falla, es una apuesta segura. Nos ayudó a ganar la Eurocopa y siempre aparece en los momentos decisivos. Es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Mikel rinde a un nivel excepcional y siempre está exactamente donde debe estar", dijo el entrenador Luis de la Fuente.

El resultado dejó a Cristiano Ronaldo desolado; el delantero abandonó el terreno de juego entre los aplausos solidarios de un estadio con el aforo completo, justo un día después de haber confirmado que este torneo sería su último Mundial.

marisol.rojas@eleconomista.mx