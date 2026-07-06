Bancos sumaron 8 millones de tarjetas de crédito en un año; Plata, el impulso

En un año, de abril del 2025 al mismo mes del 2026, el sector de banca en México sumó poco más de 8 millones de tarjetas de crédito, cifra impulsada principalmente por la reciente incorporación de Plata al sector bancario.

Plata inició operaciones como banco en el país en marzo –tras recibir la autorización respectiva por parte del regulador–, aunque ya ofrecía tarjetas de crédito, producto en el que se especializa. Una vez ya incorporado al sistema bancario, reporta sus cifras a las autoridades financieras.

Así, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a abril pasado, el sector de banca en México registró 45.8 millones de contratos de tarjetas de crédito, 8.08 millones más que en el mismo mes del 2025.

Se trata de una cifra importante, dado que el promedio de crecimiento en años previos fue de 3 millones.

A este número, Banco Plata –que comenzó a reportar sus cifras al regulador desde marzo pasado– contribuyó con casi 6.5 millones de tarjetas en abril, más de 341,000 que un mes antes.

Los datos de la propia CNBV, refieren que el Índice de Morosidad (Imor) en Banco Plata fue de 6.03% en abril, cuando en el segmento de tarjetas de crédito dentro del sector bancario, fue de 3.3 por ciento.

BBVA se mantiene a la cabeza

Con base en la información de la CNBV, BBVA México se mantiene como líder en el número de tarjetas de crédito colocadas, con más de 11.8 millones de contratos al cuarto mes del año, 1.3 millones más que un año antes; lo cierto es que se trata del banco más grande del país por volumen de activos, concentrando aproximadamente 22% del mercado.

Después se ubicaron Banamex con poco más de 10 millones de plásticos (860,000 más que en abril del año previo); en tercer lugar, ya se encuentra Banco Plata con más de 6.4 millones de contratos de tarjetas; después Santander México con 3.8 millones (una reducción en el periodo de 137,000); Banorte con 3.5 millones (1 millón más) y BanCoppel con 2.9 millones (1.7 millones menos).

A éstos les siguieron: HSBC México con 2 millones (alrededor de 250,000 menos); Inbursa con casi 1.2 millones (74,000 menos), y Banco Azteca con 913,693 (87,700 menos).

Hay otros bancos digitales que se han incorporado al sistema recientemente. Sin embargo, aún tienen poca participación en el mercado de tarjetas de crédito.

Es el caso de Hey Banco, que a abril pasado registró poco más de 134,000 contratos de tarjetas de crédito; Openbank México (de Santander) con 56,312 y Revolut Bank con 18,787.

Al cierre de abril, el saldo de la cartera de tarjetas de crédito dentro del total de la banca en México, ascendió a 721,733 millones de pesos, de acuerdo con información de la CNBV.