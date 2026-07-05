La historia detrás de la música que suena en los estadios del Mundial

Ver el Mundial y escuchar la música en el estadio puede que despierte la pregunta: ¿cómo se elige? ¿Es solo una coincidencia que suene "Wonderwall" después de los partidos de Inglaterra? ¿Siempre suenan "Freed from Desire" o "Livin' on a Prayer"? ¿Por qué?

Las canciones no se eligen al azar. Se seleccionan cientos de ellas, más de 750, con antelación, según la FIFA. El organismo rector del fútbol cuenta con un "Equipo de Entretenimiento en los Estadios" que colabora con las federaciones nacionales participantes para crear listas de reproducción que combinan clásicos de los estadios con temas favoritos específicos de cada país.

Cada equipo tiene una canción "emblemática" que suena cuando se anuncia la alineación, una canción para el calentamiento y una que se reproduce si marcan un gol. Además, después de cada partido, un grupo de aficionados tiene la oportunidad de cantar la canción del equipo ganador tras el encuentro.

Las listas de reproducción ofrecen una interesante instantánea cultural del Mundial, en el que participaron 48 selecciones por primera vez en 2026.

Algunas canciones como "Seven Nation Army" de The White Stripes, "Thunderstruck" de AC/DC y el éxito de eurodance de los años noventa "Freed from Desire" de Gala, que lleva al menos una década sonando en los estadios deportivos, tienen alcance mundial y aparecen en más de una lista.

Las canciones que se hacen populares tienen ciertas cosas en común. Tienen que ser pegadizas, divertidas y reconocibles, dijo Andrew Lawn, autor británico del libro "We Lose Every Week: The History of Football Chanting".

El contexto también es clave, añadió.

"Se asocian a un momento si ese momento es un éxito", explicó. "Entonces se quedan grabadas porque ese tipo de emoción se adhiere de alguna manera a la canción".

"Sweet Caroline", de Neil Diamond, es un ejemplo de ello, señaló. Popular desde hace tiempo entre diferentes grupos de aficionados al deporte, caló entre la afición inglesa a raíz de la pandemia de COVID-19, cuando su letra cobró un significado especial tras meses de aislamiento y confinamientos.

Canciones específicas

Otras canciones son específicas de cada país.

Argentina, por ejemplo, ha elegido "Matador" de Los Fabulosos Cadillacs como canción de calentamiento y de gol. La canción, con su estribillo de "¡Matador! ¡Matador!", puede parecer que celebra la letal habilidad goleadora de Lionel Messi. Pero el tema, con influencias de reggae, en realidad trata sobre las dictaduras latinoamericanas y la violencia de Estado de la década de 1970.

México ha elegido tres temas diferentes de Mariachi Vargas, una banda folclórica de mariachis fundada en 1897, que ha pasado por varias generaciones y sigue vigente, mientras que Corea del Sur ha optado por una selección de temas de K-Pop de artistas como Blackpink y BTS.

Cuando Kylian Mbappé marque un nuevo gol para Francia, los aficionados podrán cantar al unísono "One More Time", del dúo electrónico francés Daft Punk, cuya letra encaja a la perfección. La canción emblemática de Australia es el clásico "Down Under" de Men At Work, mientras que el tema de calentamiento de Bélgica es el himno techno "Pump Up the Jam" de Technotronic.

A veces, la elección de la canción va cambiando a lo largo del torneo en respuesta a las reacciones de la afición. "Wonderwall", de Oasis, se ha convertido en un clásico tras el éxito que tuvo después del primer partido de Inglaterra en el Mundial 2026 —una victoria por 4-2 sobre Croacia—, cuando los aficionados la cantaron al unísono.

Fue uno de los momentos favoritos del plantel inglés, ya que unió al equipo con la afición, según contó el capitán Harry Kane en el programa de entretenimiento y entrevistas de la selección, Lions’ Den.