Bolsas en México cierran el lunes con avances moderados

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias la primera sesión de la semana. Los índices subieron, en un mercado con mejor apetito por riesgo que espera recibir en la semana las minutas de la Reserva Federal y el Banco de México.

El índice S&P/BMV PC, de la Bolsa Mexicana de Valores, avanzó 0.61% a 67,466.46 unidades y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores ganó 0.65% a 1,355.90 enteros.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacó el comportamiento del operador bursátil Grupo BMV, con una ganancia de 2.41% a 36.59 pesos, seguido por el de Grupo México, con 1.64% a 202.78 pesos.

Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, explicó que la subida de los índices ocurrió en un contexto de contrastes para la economía mexicana, pues “mientras Pemex redefine su estrategia hacia aguas profundas en Cantarell, el sector de consumo enfrenta retos coyunturales, como la caída en el pasaje doméstico de Aeroméxico debido a la distracción del Mundial de Fútbol y la firmeza de la Corte al anular un crédito fiscal de 2,868 millones de pesos para FEMSA”.

Agregó que a pesar de que América Móvil y FEMSA avanzan en su valoración regional, “la Bolsa debe navegar la incertidumbre sobre la política monetaria global y los datos de inflación que dictarán el ritmo de las próximas sesiones”.

La espcialista dijo que lo sucedido en la BMV es una respuesta técnica a la euforia externa, pero no debe confundirse con un cambio de tendencia estructural.

Para las próximas jornadas, se espera una consolidación lateral, donde el IPC buscará mantenerse por encima de los niveles actuales.