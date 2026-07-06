Apple amplía acuerdo con Broadcom

Apple, uno de los mayores fabricantes de hardware y software del mundo, amplió su acuerdo de proveeduría de semiconductores personalizados con el fabricante estadounidense Broadcom hasta 2031.

Broadcom ha sido proveedor de Apple durante hace algunos años, mediante el suministro de componentes clave como chips de radiofrecuencia personalizados utilizados en los iPhones, chips de conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y otros semiconductores de red.

Las empresas anunciaron un acuerdo en 2023 de varios miles de millones de dólares para que Broadcom desarrollara y fabricara componentes de radiofrecuencia 5G.

Las acciones de Apple subieron 1.31% a 312.66 dólares en la jornada del lunes en el mercado estadounidense Nasdaq, en tanto que Broadcom ganó 3.73%, al operar en 373.90 dólares.

Las acciones del fabricante de computadoras y equipo tecnológico estadounidense Dell Technologies se dispararon el lunes, después de que el presidente Donald Trump promocionó a la compañía e instó al público a adquirir sus equipos.

Los títulos de Dell subieron 4.43%, con lo que cotizaban en 411.80 dólares, aunque llegaron a tocar los 429 dólares.

"Salgan y compren una computadora Dell", dijo Trump durante una ceremonia en la Casa Blanca, la primera de su tipo, en la que hizo sonar la campana de apertura de la bolsa junto a directivos tanto del New York Stock Exchange como del Nasdaq.

"Michael y Susan Dell son realmente increíbles", agregó el mandatario refiriéndose a los Dell, quienes se encontraban en la Oficina Oval para el acto de lanzamiento de los vehículos de inversión destinados a los niños estadounidenses, conocidos como Cuentas Trump.

En su declaración financiera anual de 2025, Trump dijo haber realizado 24 operaciones con acciones de Dell Technologies, 16 de compra y ocho de venta.

El gigante tecnológico estadounidense Microsoft aplicará un recorte de 3,200 puestos de trabajo en su división de videojuegos Xbox a lo largo del año fiscal 2027, como parte de una reestructuración de este negocio en dificultades.

Asimismo, la empresa informó a su plantilla que dejó ir a 1,600 personas adicionales, al tiempo que Microsoft explora la estrategia de vender dos estudios desarrolladores, medida que supondrán la salida de al menos 350 personas.

La compañía había adquirido estudios desarrolladores de videojuegos para hacer más atractivo su servicio de suscripción, conforme proyectaba que las suscripciones alcanzarían los 77 millones este año. Actualmente, sin embargo, cuenta con unos 30 millones de suscriptores, según una fuente cercana citada por el diario The Wall Street Journal.

Fibra Prologis, un fideicomiso de inversión en bienes raíces enfocado en el ramo logístico, convocó a una asamblea ordinaria de tenedores que se llevará a cabo el próximo 17 de julio en la que se someterá a la aprobación de sus tenedores el pago de una comisión por incentivo a su administrador.

La remuneración, correspondiente al periodo concluido el pasado 4 de junio, se llevará a cabo mediante la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios ("CBFIs") adicionales.

Los CBFIs adicionales suscritos y pagados con los montos derivados de la comisión por incentivo que le sean debidos al administrador estarán sujetos a un periodo de restricción de venta de seis meses a partir de la fecha de recepción de los mismos.

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