Zacatecas destinará 7,200 millones de pesos al rescate de su red carretera en 2026

La Secretaría de Obras Públicas de Zacatecas informó que en 2026, la inversión estatal destinada al Plan de Rescate Carretero alcanzará 7,200 millones de pesos, cifra que representa más de cinco veces los recursos destinados a infraestructura frente a administraciones anteriores.

El programa contempla la intervención de más de 3,526 kilómetros de carreteras estatales, 153 tramos carreteros, la colocación de nueva carpeta asfáltica en 660.5 kilómetros, trabajos de conservación en 492 kilómetros, la modernización de caminos rurales y la pavimentación de 1,041 calles en 34 municipios.

De acuerdo con la dependencia, entre 2017 y 2021 se destinaron alrededor de 1,300 millones de pesos a infraestructura carretera. La secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Incháurregui señaló que al inicio de la administración más de 90% de la red carretera estatal presentaba deterioro, por lo que el programa busca recuperar las condiciones de movilidad y conectividad en la entidad.

Entre los proyectos en ejecución se encuentran la modernización de la carretera estatal 118, los pasos superiores vehiculares de El Orito en Zacatecas, Hacienda Nueva en Morelos, la vialidad Siglo XXI Sur y el libramiento Calera-Enrique Estrada-Fresnillo.

La Secretaría de Obras Públicas agregó que los municipios de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe concluirán 2026 con la totalidad de su red estatal rehabilitada.

En tanto, el gobernador David Monreal Ávila precisó que contar con carreteras en buen estado reduce los tiempos de traslado, disminuye los accidentes, evita daños constantes en los vehículos, facilita el acceso a servicios de salud, educación y comercio, fortalece la comunicación y atrae la llegada de inversiones.

SICT ejercerá 1,728.9 millones de pesos en carreteras federales

Por su parte, el Director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), José Luis Sarmiento, anunció que en 2026 se destinarán en la entidad 1,728.9 millones de pesos para atender los 2,054 kilómetros de carreteras federales libres de peaje mediante programas de conservación rutinaria y periódica.

El funcionario detalló que, actualmente, trabajan 59 frentes de obra, que generan cerca de 450 empleos directos y más de 1,300 indirectos. Añadió que 88% de los contratos fueron asignados a empresas zacatecanas.