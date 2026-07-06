El oro cayó desde pico de dos semanas por dólar

Los precios del oro cayeron el lunes desde máximos de dos semanas, presionados por un dólar más fuerte, aunque las pérdidas fueron limitadas, ya que los indicios de una desaceleración del mercado laboral estadounidense atenuaron las expectativas de un alza de tasas de interés por la Reserva Federal.

El oro al contado bajó 0.8%, a 4,143.12 dólares por onza, tras haber alcanzado su nivel más alto desde el 22 de junio. Los futuros del oro con entrega en agosto subieron 0.7%, a 4,155.50 dólares por onza.

“El índice del dólar está ligeramente al alza y eso supone un factor bajista diario para el oro”, dijo Jim Wyckoff, analista de Mercado de American Gold Exchange. El dólar se apreciaba 0.2%, lo que encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

Los datos de la semana pasada mostraron una desaceleración del crecimiento del empleo en Estados Unidos en junio, junto con revisiones a la baja de las cifras de empleo, lo que llevó a los mercados a rebajar sus expectativas de un alza de tasas de interés por parte de la Fed a corto plazo.

Aluminio repuntó

Los precios del aluminio subieron el lunes al centrarse la atención en las previsiones de escasez provocadas por las interrupciones en el suministro de Medio Oriente y la disminución de las existencias.

El aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 0.8% a 3,115 dólares por tonelada.