La búsqueda de ofertas para regreso a clases en EU comienza; facturas más altas presionan

Las familias estadounidenses están aprovechando las ofertas de regreso a clases antes que nunca este año, aprovechando descuentos en mochilas, productos electrónicos y otros artículos escolares esenciales, incluso cuando los precios más altos de los alimentos y la gasolina hacen que muchos se sientan presionados.

Amazon, Walmart, Target y Best Buy, todos, han lanzado promociones de regreso a clases antes de lo habitual, convirtiendo lo que alguna vez fue un periodo de compras de finales de verano en una temporada de ventas de verano más amplia.

Los eventos al estilo Amazon Prime Day se han convertido en un inicio no oficial de las compras de regreso a clases, con los minoristas compitiendo agresivamente por consumidores conscientes del presupuesto.

Pero la búsqueda de ofertas también pone de relieve la creciente ansiedad entre los hogares que enfrentan costos diarios más altos y útiles escolares más caros.

Los padres buscan cada vez más descuentos en productos básicos mientras presupuestan productos que marcan tendencia, desde estuches para lápices personalizables, borradores y loncheras bento hasta mochilas JanSport y North Face Borealis, botellas de agua Stanley y Owala y accesorios para dormitorios populares en TikTok e Instagram.

“Con el aumento de los precios de la gasolina y de los alimentos, definitivamente soy más consciente de cómo voy a gastar mi dinero para el regreso a clases. Tiendo a ser una consumidora que elige sabiamente en lugar de simplemente comprar muchas cosas”, dijo Julie Kelley, fundadora de una empresa de consultoría de medios en Vermont con un hijo de 11 años.

Según PwC, se espera que las familias gasten un promedio de 922 dólares en compras para la vuelta al colegio este año, lo que supone 47% más que en el 2025, aunque parte de ese aumento refleja los precios más altos relacionados con la guerra de Irán. La temporada de compras para la vuelta a clases representa aproximadamente 2.3% del total de las ventas minoristas anuales en Estados Unidos, con un gasto de unos 128,200 millones de dólares en 2025, según la NRF.

Según Kelly Pedersen, líder global de comercio minorista de PwC, las preferencias de los niños también están influyendo cada vez más en las decisiones de compra. Alrededor de 61% de los hogares planean permitir que sus hijos añadan productos directamente a los carritos de compra en línea tras descubrirlos en las redes sociales, afirmó Pedersen.

Target anunció que su evento de ventas de junio ofreció a los clientes la oportunidad de comprar con anticipación los productos más populares. Amazon indicó que tenía ofertas en sus categorías de artículos para la vuelta al cole y la universidad, pero se negó a brindar más detalles.