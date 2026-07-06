Mundial 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de octavos del martes 7 de julio

En el día 27 del Mundial de Futbol 2026 se vivirán los últimos encuentros de la fase de octavos de final para definir quienes seguirán con el sueño de levantar el trofeo de la FIFA.

Las selecciones de Argentina, Egipto, Suiza y Colombia, son los equipos que restan por conocer su destino para ver si obtendrán su boleto a cuartos de final en este torneo que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá.

Te compartimos los detalles de los dos juegos que se disputarán este martes 7 de julio:

Argentina vs. Egipto

La selección de Argentina se enfrentará este martes 7 de julio en punto de las 10:00 am (tiempo del centro de México) a la de Egipto, una cita a la que la 'Albiceleste' acude con el cartel de gran favorita para seguir defendiendo su corona y no sufrir una sorpresa prematura, a manos de un combinado africano que ya ha hecho historia y llega a esta fase sin complejos, en un encuentro marcado también por el duelo Messi-Salah.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni afrontará el cruce de octavos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, tras completar una fase de grupos impecable con pleno de victorias, pero llega alerta por el duelo de dieciseisavos ante Cabo Verde.

El tempranero gol de Leo Messi, que ya suma siete tantos en el torneo, parecía abrir un camino cómodo hacia la siguiente ronda, pero no fue así y los 'Tiburones Azules' igualaron en dos ocasiones un encuentro que se decidió a favor de la 'Albiceleste' en la prórroga por un testarazo de 'Cuti' Romero.

Este serio aviso evidenció ciertos desajustes defensivos en la vigente campeona, que sigue sin enfrentarse a un examen de máxima exigencia, ya que el triunfo ante Austria (2-0) con doblete del '10' ha sido el partido, a priori, de más envergadura de la 'Albiceleste' en lo que va de torneo.

Ahora, con Egipto suben un escalón más y están obligados a recuperar su mejor versión y no especular para evitar una sorpresa que les apee del torneo, como ya han sufrido otras candidatas de la talla de Alemania o Brasil.

Por su parte, Egipto afronta esta eliminatoria sin nada que perder y con la motivación de haber hecho ya historia en este torneo, ya que 'Los Faraones' lograron ante Australia en dieciseisavos el primer triunfo de su historia en un cruce mundialista, además de la forma más agónica, en la tanda de penaltis.

Y el equipo entrenado por Hassan Hussein, que quiere convertirse en el quinto país africano que alcanza unos cuartos de final del Mundial -y serían el segundo en esta edición junto a Marruecos-, maneja la opción de formar un bloque sólido y férreo, que son los que más problemas le han causado a la vigente campeona del mundo.

Posibles alineaciones de Argentina y Egipto:

Argentina: Dibu; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul; Messi, Lautaro Martínez y Almada.

Dibu; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul; Messi, Lautaro Martínez y Almada. Egipto: Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Ziko; y Marmoush.

Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Ziko; y Marmoush. Árbitro: François Letexier (FRA).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).

Fecha y hora: Martes 7 de julio a las 10:00 am (tiempo del centro de México).

¿Dónde podrás ver el juego Argentina vs. Egipto?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Suiza vs. Colombia

Las selecciones de Suiza y Colombia cerrarán la fase de los octavos de final del Mundial con un duelo en el estadio BC Place de Vancouver marcado por el estado físico del combinado 'cafetero', aquejado desde hace unos días por un cuadro gripal, un obstáculo más para intentar batir a un rival sólido y goleador hasta el momento.

El actual subcampeón de la Copa América ha despertado mucha atención en esta Copa del Mundo y ha disparado la ilusión en su afición tras un recorrido muy sólido hasta el momento, pero que ahora se pondrá a prueba ante el combinado helvético, siempre muy competitivo en eliminatorias, aunque todavía no ha tenido un rival de tanta exigencia como el 'cafetero'. Sin embargo, en Eurocopas, ya fue capaz de dar buena cuenta de Francia en 2021 y de Italia en 2024.

Para Colombia, el principal problema es el virus que ha irrumpido en la concentración y que ya en los dieciseisavos de final ante Ghana hizo daño a jugadores como el talentoso centrocampista James Rodríguez. Han pasado unos días desde ese encuentro y estará por ver cómo ha afectado al seno de la plantilla para medirse a una Suiza siempre rocosa en lo físico y sólida en el aspecto defensivo.

Las dos selecciones buscan, al menos, catapultarse a sus respectivos techos mundialistas. La 'Nati', que ha ido de menos a más tras empezar empatando con Catar (1-1), no pisa la antepenúltima ronda de una Copa del Mundo desde que fue anfitriona en 1954. Colombia quiere volver a estar entre los ocho mejores 12 años después de su única vez, cuando cayó ante la anfitriona Brasil en un partido recordado por el gran gol de falta de David Luiz y la acción de Camilo Zúñiga con Neymar Jr, que dejo fuera del campeonato al '10' brasileño.

Para llegar a esta posibilidad de igualar sus mejores participaciones de un Mundial, ambos conjuntos tuvieron que hacer frente a una selección africana. Los europeos vencieron (2-0) a Argelia y los sudamericanos se impusieron (1-0) a Ghana por la mínima con un gol tempranero y sin pasar demasiados apuros.

Posibles alineaciones de Suiza y Colombia:

Suiza: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; y Embolo.

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; y Embolo. Colombia: Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, Rodríguez, Díaz; y Suárez.

Vargas; Muñoz, Davinson, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, Rodríguez, Díaz; y Suárez. Árbitro: Iván Barton (ESA).

Estadio: BC Place de Vancouver (Canadá).

Fecha y hora: Martes 7 de julio a las 2:00 pm (tiempo del centro de México)

¿Dónde podrás ver el partido Suiza vs. Colombia?

Este encuentro podrá verse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

¿Cuándo inician los cuartos de final del Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, la fase de Cuartos de Final iniciará el próximo jueves 9 de julio ya con algunos de los duelos definidos, como es el caso de Francia que se enfrentará a Marruecos o el partido entre Noruega conta Inglaterra que está programado para el sábado 11 de julio.