Morena sin esperanzas; diputados dictamirán este martes la Reforma Electoral de Sheinbaum

Sin esperanza de que se logre la mayoría calificada, se prevé que este martes la Cámara de Diputados arranque con la dictaminación de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; mientras que el PT y PVEM mantienen su rechazó, admite Morena.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de San Lázaro se reunirán durante la tarde del martes para debatir la iniciativa presidencial enviada por la mandataria mexicana, y se espera que el proyecto no tenga dificultades para ser avalado en comisiones, ya que Morena tiene los votos para avanzar en la dictaminación.

No obstante, el reto será durante la votación del dictamen ante el Pleno, debido a que no cuenta con los votos necesarios para lograr la mayoría calificada que exige una reforma constitucional.

Según lo expresado por el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo Román (Morena), su partido tendría la mayoría simple en comisiones, por lo que se da el escenario para estarlo subiendo al Pleno el día miércoles.

“Prácticamente lo que se busca es que, de cara a todos los ciudadanos, se exponga cada grupo político, cada partido, su visión sobre esta propuesta y prácticamente sea la discusión en su conjunto en el Pleno, y ahí se tomen valoraciones, decisiones”, enfatizó.

Lobo Román dijo que las reservas al dictamen se pretende enviarlas al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión, por lo que se espera una discusión larga. De igual forma descartó que la iniciativa de la presidenta sea modificada en comisiones a petición del PT, del PVEM o de la oposición, ya que Morena determinó respaldar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Podrían agregar y podrían complementar y podrían sugerir algunos planteamientos que pudieran complementarse, pero, evidentemente, es muy complicado, ya la definición que tomamos de respaldar la revisión de los 11 artículos que ya presentó, porque la respaldamos y porque pensamos que son técnica, política y jurídicamente viables”, enfatizó.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre la ruta que llevará la iniciativa ciudadana de reforma electoral de la organización Salvemos la Democracia, el presidente de la comisión aseguró que pese a que también trata temas electorales, se decidió que no mezclaran dichas propuestas, ya que ésta plantea modificaciones a artículos distintos a los de la iniciativa presidencial y se buscará discutir en las próximas semanas.

“Ellos plantean (cambios al artículo) 41, el 35, el 135, el 116 . Entonces, esos vamos a entrar a revisión y, evidentemente, si alguno de ellos hubiera sido idéntico o conjuntara con el otro, pues prácticamente podría entenderse que se discutió en ese sentido. Pero no, de manera muy puntual decimos que esa no se está discutiendo y entraremos en breve a la discusión puntual de esa”, argumentó.

No hay esperanzas de convencer al PT y al PVEM

El líder parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Morenreal Ávila, reconoció que ya no tiene esperanzas de convencer al PT y PVEM para que voten a favor de la Reforma Electoral de la presidente Sheinbaum, por lo que reiteró que es probable que la iniciativa no pase.

¿Todavía tiene esperanzas de convencerlos?, se le cuestionó a Morenreal Ávila, quien respondió: “No, porque ellos ya tomaron su decisión y la han hecho pública, además; no tienen por qué sentirse engañados nadie, dado que ellos ya lo expresaron desde hace dos semanas su posición frente a este documento legislativo presentado por la presidenta de la República”.

En este sentido y ante la posibilidad de que la reforma no pase, el líder morenista adelantó que buscará con todas las bancadas de San Lázaro que el debate ante el Pleno sea pactado, con el propósito de que el debate se dé en tono razonable, respetuoso, con argumentos y no con insultos o descalificaciones.

“Quizá, con los grupos parlamentarios, con un número determinado de oradores, vamos a ver mañana en la Jucopo…Soy de los que piensa que el debate no nos debe de alejar. El debate es para que cada uno fije sus posiciones, pero no para insultarnos, para descalificarnos, para agredirnos, es lo que yo pienso. Entonces no solo es para los aliados, es para todos y eso se lleva a cabo en la Junta de Coordinación Política”, dijo.

Por otro lado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que, en caso de ser rechazados por el Pleno, aquellos artículos que integran la reforma constitucional de la presidenta Sheinbaum no se pueden volver a presentar en un determinado tiempo, es decir, “no valdría que una vez rechazado los 11 artículos se vuelve a enviar otra iniciativa.

Cualquiera, aunque cambiara de persona, si vuelven a presentar, no es válido constitucionalmente. Lo que sí se puede presentar son leyes secundarias, que no tienen que ver nada con las propuestas de Constitución”.

Es así que enfatizó que “si no pasan el paquete de reformas, si se vota en contra o si se rechaza, no pasa ninguna de las 11 disposiciones que la presidenta plantea y todas se muere, las once se mueren”.

Sin embargo, si no está en el dictamen sí se puede presentar por separado, como es el tema de revocación de mandato, el cambio de fecha de la elección judicial del 2027 al 2028 o el fuero constitucional.

Asimismo, informó que las modificaciones a leyes secundarias de la reforma electoral es probable que la propia presidenta, como ya lo anunció, la podría enviar la semana próxima.