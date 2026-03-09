Salud femenina en México: el reto de romper la "triple vulnerabilidad"

En un país donde la mortalidad tratable es un 127% superior al promedio de la OCDE y el gasto en salud per cápita es un 73% inferior, el acceso a una atención médica digna para las mujeres no es solo un tema de medicina, sino de economía, geografía y justicia social.

En el marco del 8M, la conversación sobre equidad debe obligatoriamente girar hacia lo que Aránzazu Canal, directora de operaciones de Grupo Reina Madre, define como la "doble y triple vulnerabilidad": esa intersección donde el género se suma a la etnia, la discapacidad o la condición socioeconómica, multiplicando las barreras para millones de mexicanas.

Los muros invisibles del acceso

"Cuando hablamos de salud femenina, el primer ruido que aparece es el acceso", explica Canal en entrevista. Para la directiva, el camino hacia un diagnóstico está lleno de "caídas":

Barreras de información: Estigmas y prejuicios, especialmente en salud sexual. Falta de especialistas: La dificultad técnica de encontrar y agendar con el médico correcto. El factor tiempo y costo: Un sector público saturado con tiempos de respuesta largos y un sector privado con precios, a menudo, inaccesibles.

Con este panorama, "muchas mujeres van abandonando ese ímpetu por entender qué les pasa porque el camino es demasiado largo y costoso", señala. En México, solo el 16% de las mujeres cuenta con algún tipo de seguro, lo que deja a la gran mayoría en la orfandad ante padecimientos críticos.

El cáncer cervicouterino: Una tragedia prevenible

El ejemplo más radical de esta brecha es el cáncer cervicouterino. Según cifras analizadas, casi 5 mil mujeres mueren al mes en México por esta causa y "es un cáncer 100% prevenible", enfatiza Canal. "Llegan mujeres que nunca se han hecho un Papanicolaou o una colposcopía. Una lesión que tarda 10 años en desarrollarse se convierte en una sentencia de muerte por falta de una cultura de prevención y por el estigma que rodea al Virus del Papiloma Humano (VPH)".

Hoy, la ciencia ofrece herramientas como la vacuna Gardasil 9 y protocolos de tamizaje avanzados, pero la desinformación y el miedo —al dolor del estudio o al impacto económico de un resultado positivo— siguen alejando a las pacientes de las clínicas.

Salud a medida

La especialista agrega que uno de los grandes vacíos en la salud femenina es la tendencia a generalizar. Grupo Reina Madre apuesta por un modelo que pone a la paciente al centro, reconociendo que sus necesidades cambian drásticamente, por ejemplo, en la adolescencia es vital cambiar la conversación hacia una de confianza y sin juicios, donde los padres asuman un rol activo frente a la sobreinformación digital.

Otra de las etapas "invisibles"es el postparto y la menopausia, que suelen quedar fuera del radar de las campañas estándar. "No todas somos iguales; cada mujer debe tener un chequeo anual que incluya mama, cérvix y perfiles hormonales o químicos según su historial", comenta la especialista.

Frente a este panorama, Grupo Reina Madre cumple una década consolidando un modelo que busca ser entre un 30% y 50% más accesible que el sector privado tradicional. Con 15 clínicas y un hospital, han atendido a cerca de 2 millones de mujeres, logrando detectar oportunamente casos de VPH que han salvado más de 3 mil 350 vidas.

La estrategia no se basa en campañas temporales, sino en una estructura permanente: una membresía anual que fomenta la adherencia al tratamiento y una apuesta por la digitalización para unificar expedientes y mejorar la eficiencia.

"Hacernos dueñas de nuestra salud implica buscar especialistas a tiempo", explica Canal. En un sistema donde el 79.5% de las pacientes con cáncer cervicouterino son trabajadoras del hogar sin seguridad social, propuestas que cierren la brecha económica no son solo una opción de mercado, sino una necesidad de supervivencia nacional.

La radiografía de la exclusión: desigualdad en cifras

El panorama de la salud femenina en México revela una brecha que se ensancha con la vulnerabilidad social. Según datos de INEGI y la ENIGH 2024, la cifra de personas sin acceso a servicios de salud en el país se duplicó desde 2018, alcanzando a 44.5 millones de mexicanos. Esta carencia golpea con mayor fuerza a quienes están en la base de la pirámide económica: el 74.3% de las 4,646 mujeres que murieron por cáncer cervicouterino en 2024 provenía de niveles socioeconómicos bajos.

La interseccionalidad de estos factores es evidente al observar grupos específicos. Por ejemplo, mientras el desconocimiento de métodos anticonceptivos a nivel nacional es del 1.3%, en las mujeres indígenas esta cifra se dispara al 10.2%. Asimismo, para las 4.7 millones de mujeres con discapacidad en el país, el sistema de salud sigue en deuda, pues la infraestructura ginecológica adaptada es prácticamente inexistente.

Esta desprotección se extiende al ámbito laboral y emocional. Datos del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) señalan que el 79.5% de las pacientes con cáncer cervical son trabajadoras del hogar sin seguridad social. En el ámbito de la salud mental, el reto es igualmente silencioso: 2 de cada 10 mujeres padecen depresión perinatal, pero el 75% de ellas nunca recibe un diagnóstico.

Ante este escenario, la labor de organizaciones como la Fundación Mujer y Familia, en alianza con el sector privado, ha logrado rescatar cifras positivas en medio de la crisis, realizando más de 10 mil chequeos gratuitos y salvando, hasta la fecha, 760 vidas mediante la detección oportuna.

