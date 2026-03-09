Festival TONO 2026 reúne la obra de estrellas de arte

Se expande cada vez más la apreciación estética, discursiva y curatorial alrededor de lo que debe llamarse arte y también la noción sobre todas las disciplinas que pueden convivir bajo un solo pretexto, dialogar entre sí e inevitablemente, con sus públicos compartidos.

Prueba de ello es la programación que actualmente presenta el Festival TONO 2026, desde el pasado 6 y hasta el próximo 22 de marzo en los distintos inmuebles más emblemáticos para la cultura en la Ciudad de México.

Instalación, performance, música experimental y artes visuales son parte del encuentro, en la obra de artistas y colectivos, como Space Afrika, uno de los dúos de música ambiental más reconocidos en la actualidad, el cual comparte programación en vivo con otros proyectos como la propuesta dancística de Franziska Aigner, que plantea bifurcaciones entre la filosofía, el performance y la música, o el recorrido por la exposición de instalaciones “Rafael Lozano-Hemmer: Jardín Inconcluso”, integrado por nueve instalaciones de alta interacción, entre ellas una instalación sonora compuesta por tres mil altavoces y un paisaje de luces activado por los latidos del corazón son algunas de las obras.

Asimismo, el Festival TONO colabora con el propio Lozano-Hemmer para alojar un programa performático del compositor y percusionista estadounidense Eli Keszler en el Museo de Arte Moderno, lugar donde actualmente se exponen los trabajos del mexicano.

Asimismo destaca una actividad especial con la artista británica radicada en México Melanie Smith, cuya videoinstalación titulada “Un tiempo de libertad en que el mundo había sido posible” se aloja actualmente en el Museo Jumex.

Instalación de Melanie Smith.Especial

Las sedes de la edición vigente del Festival TONO son Casa del Lago UNAM, el Museo Jumex, el Universitario del Chopo, el de Arte Moderno, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, La Laguna Bodega y Casa de La Acequia de la Ciudad de México y en el Museo Amparo de Puebla.

Para la clausura de esta edición, TONO anunciará la firma de un convenio con el Neue Nationalgalerie PERFORM! Festival, con el cual habrá intercambio programático de cara a las siguientes ediciones. El evento de clausura se llevará a cabo el 22 de marzo, entre las dos y las cinco de la tarde, en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. En el acto se presentará un performance del artista contemporáneo mexicano Avantgardo.

Festival TONO 2026