Nu México: “estamos listos para arrancar como banco”
Nu México se dice listo para arrancar operaciones como banco en el país, en cuanto el regulador se los indique, aunque aclara que se están preparando para las auditorías finales, tiempo que también les sirve para fortalecer sus procesos.
“Nosotros estamos listos en cuanto el regulador nos lo indique. Vamos en los tiempos que el regulador nos marque. Es un proceso minucioso y eso al final del día también es beneficioso para todos”, afirmó en entrevista con El Economista, Armando Herrera, director general de Nu México.
Hoy Nu México –con más de 14 millones de clientes en siete años de operación en el país–, sigue operando bajo la figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo), la más grande del sistema. Sin embargo, desde hace casi un año –abril del 2025– recibió la aprobación de su licencia bancaria. Ahora, solo falta un último proceso de las autoridades financieras, antes de lograr la autorización final para el inicio de operaciones como banco.
“Ya tenemos la licencia bancaria, estamos afinando todo para las auditorías en los tiempos que marque el regulador, pero también para nosotros es importante este espacio y este tiempo, para fortalecer nuestros procesos, nuestra tecnología, pensando en que el crecimiento que hemos tenido ha sido vertiginoso y que con este paso posiblemente se va a acelerar”, detalló.
Y es que explicó que mientras hoy ya tienen más de 14 millones de clientes en el país –con crecimiento promedio de un millón por trimestre–, hace siete años contaban con apenas un millón.
“Entonces estamos aprovechando este tiempo también para afinar, para fortalecer, para incorporar nuevos procesos y nuevas tecnologías que nos van a permitir soportar esta nueva etapa”, precisó.
Mensaje de confianza a clientes
El CEO de Nu México destacó que con esta transformación de Sofipo a banco en el país, también se busca mandar un mensaje de confianza y solidez hacia sus millones de clientes.
“Muchos de ellos han manifestado que es importante esta figura de banco, ya que la cobertura del fondo de protección (de los ahorros) se multiplica casi 16 veces respecto a lo que hoy somos como Sofipo. Entonces iremos marchando con los tiempos que el regulador nos marque”, puntualizó.
Reafirma compromiso
Hace algunas semanas Nu anunció que la inversión en México hacia 2030, alcanzará los 4,200 millones de dólares.
Al respecto, Armando Herrera resaltó que dicha inversión reafirma el compromiso de la institución con México, como un país clave.
“Lo veo como una inversión que nos va a permitir continuar expandiéndonos, pero también reafirmar nuestro compromiso con el público mexicano, con nuestros clientes”, mencionó.
El director de Nu México subrayó que la visión de la entidad es de largo plazo en México, y ello incluye el proceso de transformación de Sofipo a banco.