Indian Wells busca nueva campeona tras caída de Mirra Andreeva

La rama femenil del Abierto de Indian Wells continuará con la tradición de no tener una misma campeona en años consecutivos desde hace más de tres décadas, luego de la tempranera eliminación de la rusa Mirra Andreeva.

Además de ser la octava mejor rankeada del mundo, Andreeva llegó a Indian Wells 2026 como campeona defensora, luego de superar (2-6, 6-4, 6-3) a la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final del año pasado.Pero se despidió apenas en tercera ronda de la edición 2026 al caer ante la checa Katerina Siniakova (6-4, 6-7, 3-6) después de 2 horas y 48 minutos de batalla. Eso deja vacante el trono femenil de Indian Wells hacia este fin de semana.

De acuerdo con el análisis del medio especializado, Punto de Break, esta tempranera derrota bajaría a Andreeva, al menos, al décimo puesto del ranking mundial después de Indian Wells.

Pero la caída podría ser peor dependiendo del desenlace de algunas de sus más cercanas perseguidoras, como Belinda Bencic o Naomi Osaka.A pesar de tener apenas 18 años, Mirra Andreeva ostenta cuatro títulos de singles en el WTA Tour y los dos más prestigiosos ocurrieron consecutivamente en el calendario del año pasado: Dubái e Indian Wells, ambos, en categoría 1000.

En 2026 agregó el WTA 500 de Adelaida (Australia) en enero, pero en general le ha costado avanzar. Su máximo alcance fueron los cuartos de final en Dubái, donde tampoco pudo refrendar su corona de 2025 (eliminada por la estadounidense Amanda Anisimova).

El consuelo de Andreeva en Indian Wells 2026 es que sigue en competencia en la rama de dobles junto a la canadiense Victoria Mboko.

Se instalaron en cuartos de final tras vencer en tres sets (7-6, 3-6, 11-9) a la dupla formada por Jelena Ostapenko, de Letonia, y Hailey Baptiste, de Estados Unidos. Sus oponentes por el boleto a semifinales serán la serbia Aleksandra Krunic y la kazaja Anna Danilina.

De esta forma, Indian Wells seguirá sin tener a una monarca en al menos dos ediciones seguidas desde que Martina Navratilova lo hiciera en 1990 y 1991.La rama femenil de Indian Wells se empezó a disputar en 1989 y desde entonces ha habido 10 jugadoras con dos títulos, pero Navratilova es la única que lo consiguió en años subsecuentes. La que estuvo más cerca de igualar ese registro fue Iga Swiatek, campeona en 2022 y 2024.

Otro dato a destacar es que no ha habido una sola campeona en tres o más ocasiones, a diferencia de la rama varonil, donde Roger Federer y Novak Djokovic están empatados como máximos monarcas del torneo con cinco títulos para cada uno.

La edición 2026 de Indian Wells todavía cuenta con las favoritas a la final en marcha: Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, uno y dos, respectivamente, en el ranking mundial.

Swiatek consiguió el pase a octavos de final este lunes tras derrotar a Maria Sakkari en sets corridos (6-3, 6-2) y continúa en la búsqueda de convertirse en la primera jugadora con tres títulos en Indian Wells. Debe lograr cuatro triunfos más esta semana para asegurar dicha hazaña.Indian Wells otorga 1,000 puntos al ranking mundial para la campeona y 1.15 millones de dólares en su edición 2026, que concluirá este 15 de marzo.

Octavos de Final Femeniles de Indian Wells 2026