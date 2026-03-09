Mercado Pago: “Creemos que estamos cada vez más cerca de obtener la licencia bancaria”

Mercado Pago –que hoy opera en México bajo la figura de Institución de Fondos de Pago Electrónicos (IFPE)–, considera que cada vez está más cerca de obtener la licencia bancaria en el país, proceso que inició en septiembre del 2024.

Pedro Rivas, director general de Mercado Pago México, explicó en entrevista con El Economista, que aún cuando ello ocurriera, faltaría otro proceso de auditoría por parte del regulador, antes de obtener la autorización final de inicio de operaciones.

“Creemos que estamos cada vez más cerca de obtener esa licencia bancaria. Y ahí todavía habrá que dar el siguiente paso, que es comprobarle al regulador que todo lo que dijimos que íbamos a hacer en nuestra solicitud es lo que realmente estamos haciendo, que es lo que te lleva ya eventualmente al inicio de operaciones”, detalló.

Agregó: “creemos que estamos cada vez más cerca, y asumo que en este 2026 llegaremos a ese punto”.

“No se trata de arrancar solo por decir que somos banco”

Rivas consideró, no obstante, que hay que ser prudentes, pues, dijo, tampoco se trata de arrancar un banco solo por decir que ya se es banco, si es que la infraestructura no está lista o hay algunos procesos que se tengan que cambiar.

“Es un proceso que pensamos toma tiempo. El regulador también tiene que estar cómodo con toda la información que está recibiendo de nosotros, de cómo operamos y demás. Por lo tanto, es un proceso que toma tiempo, y en el intermedio pues seguimos operando como lo veníamos haciendo”, apuntó.

Trabajar como hasta ahora y avanzar en transformación

El CEO de Mercado Pago México detalló que, mientras otros jugadores de tecnología financiera ya se han incorporado al sistema bancario local, el brazo financiero de Mercado Libre avanza en dos frentes.

Por una parte, en ofrecer cada vez más servicios financieros digitales a la población, lo cual, independientemente de la licencia bancaria, ha crecido de forma importante en el país.

“Eso viene avanzando a pasos agigantados. El negocio como lo veníamos trabajando desde hace tiempo continúa creciendo, prosperando; continuamos encontrando más pymes, más gente que tiene una cuenta con nosotros, y que nos pide crédito. Ese negocio continúa y viene creciendo de manera muy positiva, no cambia”, puntualizó.

Y luego, abundó, está el proceso de transformación a banco. “Estamos viendo algunos jugadores que arrancaron antes que nosotros esa transformación, ya llegaron a ese inicio de operaciones”.

Añade: “Ya hay jugadores puramente digitales, y lo que va a pasar es que va haber más formalización de otros jugadores como nosotros que vamos a pasar a la licencia bancaria, pero con el mismo ADN, con el mismo origen, con el mismo impulso y con el mismo equipo y la misma filosofía”.

Así, para el 2026 y el 2027, estimó que esta tendencia será cada vez más normal de lo que era hace un par de años.

Llegan fortalecidos

Pedro Rivas destacó que, ante este escenario, Mercado Pago llega reforzado ante la apuesta por la digitalización que ha realizado en los últimos años.

“Hemos apostado por la digitalización; hemos sido un jugador digital de la región y claramente México es uno de esos focos. Lo que estamos viendo es que la industria está yendo en general hacia allá”, refirió.

En este sentido manifestó: “entonces, dado que ya traíamos ese momento, y que Mercado Pago sigue creciendo y seguimos apostando fuerte por el país, pues creo que estamos entrando en una posición todavía más fuerte o como un jugador más relevante”.